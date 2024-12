Zsíros oktatási tárgyú megbízást nyert a kormányközeli cég

2024. augusztus végén az Opten nyilvános adatai szerint vadonatúj igazgatósági tagokat neveztek ki a cégben, köztük Hall Krisztiánnal, aki többek között a Budapart egyik ingatlanfejlesztője, hiszen a Kopaszi Gát Zrt. résztulajdonosa. A Budapartra fog beköltözni a MÁV-csoport, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Választási Iroda és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is. De Hall Krisztián egyébként a Waberer's felügyelbizottságának, és a BDO Magyarország Pénzügyi Tanácsadó Zrt. igazgatóságának is a tagja.

Tehát a Perfekt Zrt.-nek már papíron nincs köze az MCC-hez, de a felnőttképzési piac nagy tradícióval bíró cége szépen halad előre: lett egy új leányvállalata, a Perfekt Tréning Kft., aminek korábban Crebal Invest volt a neve. És a cég 2022-ben megalapította a Perfekt Vizsgaközpontot is.

Már eddig is egymást érték a konzervatív konferenciák, de a jövőben még több lehet, mert a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) külön céget alapított az ügy érdekében.

A tömegképzésre szakosodott Perfekt Zrt.-ről azt érdemes tudni, hogy 2022-ben megvette az Mathias Corvinus Collegium (MCC). A lap szerint ez azt jelentette, hogy a NER egy újabb stratégiai iparág, a felnőttoktatás bekebelezését készíti elő. És így is lett.

A Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt. másodmagával pályázott, és végül ők is nyerték el a képzési és oktatási tananyagok kidolgozására kiírt pályázatot.

A Perfekt Zrt. nyerte el a képzési és oktatási tananyagok fejlesztésére kiírt közbeszerzést. A cégnél nyár végén új igazgatósági tagokat neveztek ki és a munkavállalókat is lecserélték. Az új tagok közé bekerült Hall Krisztián, akinek a neve a kormány irodapiaci sztorijából lehet ismerős.

