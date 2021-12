Kiderült, hol, mikor, mennyit költhetünk SZÉP-kártyáról élelmiszerre

Csütörtökön egy miniszterelnöki Facebook-posztból tudhattuk meg: februártól SZÉP-kártyával is lehet fizetni a boltokban. December 24-én a Magyar Közlönyben megjelent az erről szóló kormányrendelet is, így most már a részleteket is ismerhetjük.

Eszerint a 2022-ben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, legfeljebb évi 150 ezer forintos juttatást költhetjük 2022. február 1. és 2022. május 31. között élelmiszerre azokban az üzletekben, amelyek főtevekénysége az alábbiak közül valamelyik:

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

Hal kiskereskedelme

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

A rendeletből azonban az is kiderül: az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket nem fizethetjük ki SZÉP-kártyával.