Nem volt telitalálat a 2020-as év a lakáslottót működtető társaságnak

Sok más hazai gazdálkodó szervezet mellett valószínűleg a Central NOK Szervező Zrt.-nél sem foglalják imába a 2020-as esztendőt. Merthogy a tavalyi évüket 25,2 millió forintos veszteséggel zárták, ami nemcsak a mínusz miatt lehet elkeserítő, hanem azért is, mert 2019-ben még profitot termeltek. Más kérdés, hogy éppen a tavalyelőtti eredményük lógott ki a trendből, hiszen a vállalkozás eddig lezárt négy teljes üzleti éve közül mindössze az hozott pluszt.

A Central NOK az egyetlen, amely élt azzal a 2016 nyarán törvényileg – az akkor a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal javaslatára – megteremtett lehetőséggel, hogy nemzeti otthonteremtési közösséget (nok) lehet létrehozni.

Ennek lényege, hogy egy bizonyos létszámú csoport éveken át havonta rendszeres összegeket fizet be, ezekből a nok lakásokat vásárol, amelyekből negyedévente kettő juthat a nok-tagok birtokába: az egyiket az kaphatja meg, aki egy liciten a legmagasabb önerőt ajánlja, míg a másikat kisorsolják. Ez utóbbi miatt hívják a szlengben lakáslottónak e képződményt.

Negyedévente valakire rámosolyog a szerencse. Fotó: depositphotos Negyedévente valakire rámosolyog a szerencse. Fotó: depositphotos

A nok-ban elhelyezett 10-40 millió forintos megtakarításokra állami támogatás jár: 30 százalék, maximum 4,5 millió forint, viszont a befizetett összegekre nem érvényes az Országos Betétbiztosítási Alap legfeljebb 100 ezer eurós (mai értéken mintegy 35,4 millió forintos) garanciája – szemben például a bizonyos értelemben a nok versenytársának tekinthető lakástakarékpénztárakkal.

A Central NOK Szervező Zrt. közvetlen tulajdonosa a Poligrupo Holding Zrt., a végső pedig a Carion Holding Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., amely jelenleg öt magánszemély érdekeltsége. E két cég neve még az 1990-es évekből lehet ismerős, már akkor is szerveztek ugyanis úgynevezett fogyasztói csoportokat, alapvetően autók és ingatlanok megvásárlására. Egészen 2006. január 1-jéig, amikor is azt a hatóságok a fogyasztókat megtévesztőnek minősítettek, ami megálljt parancsolt az autó- és lakáslottónak.

Rogánnak hála, 2016-tól azonban újra belevághattak e tevékenységbe. A Central NOK ügyfelei jelenleg két konstrukció közül válaszhatnak. Az egyik a hagyományos, hosszabb távú megtakarítást igénylő Klasszik nevű termék, amelyre 15 évig kell takarékoskodni. A másik pedig a gyorsabb befizetéssel működő Rapid, amely viszont rövidebb időtávban, 4 évben garantálja a lakásvásárlás lehetőségét. Mindkét közösség a jogszabályokban előírt létszámmal indult, a Klasszik több mint 120, a Rapid pedig több mint 180 fővel.

Az eddig megkötött szerződések támogatott szerződéses összértéke meghaladja a 6 milliárd forintot.

A közösségek beindulása óta a tagok fele már lakásvásárlási jogosultságot szerzett, utóbbiak harmada pedig a 4,5 millió forintos állami támogatást felhasználva meg is vette új otthonát – közölték lapunk érdeklődésére a Central NOK-nál. Hozzátéve: nagyon jók az ügyfél-visszajelzések mind a már jogosultak, mind a még csak várakozó tagok részéről. Akik részben megtakarítási, befektetési célból, részben pedig lakhatási célból választották őket. Többségük 15 millió forintra szerződött, miután ezzel az összeggel lehet kimaxolni a 4,5 millió forintos állami támogatást, hiszen ennél több 15 millió feletti befizetés esetén sem jár.

A már sikeresen licitált vagy szerencsésnek bizonyult jogosultak többsége 19,5 millió forintért, vagy ahhoz közeli értékért vásárolta a lakását. Más kérdés, hogy ennyiből az időközben elszaladt ingatlanárak miatt Budapesten legfeljebb egy 30-35 négyzetméteres garzonra lehet lecsapni, ennél nagyobb alapterületű otthonokra csak vidéken, általában azonban ott is csak a kisebb településeken.

Ennek ellenére a Central NOK-nál arról tájékoztattak, hogy „jogosult ügyfeleink könnyen megtalálták álmaik lakását, jelentős hányaduk már be is költözött. Hazánk területi jellegéből adódóan az új lakást segítségünkkel vásárlók többsége Budapesten és a vidéki nagyvárosokban találta meg új építésű otthonát, de a kisebb városokra is van számos példa.”

Az pedig, hogy – amint az cikkünk bevezetőjében említettük – a négy teljes lezárt üzleti évükből hármat is veszteséggel zártak, köztük a 2020-ast, egyáltalán nem keseríti el a Central NOK végső tulajdonosait. Mint ugyanis a cégnél érdeklődésünkre közölték, „az üzlet beindításától hosszabb felfutásra számítottunk és tisztában voltunk azzal, hogy a költségeket az induló években finanszírozni kell, különös tekintettel arra, hogy a törvényi kereteken belül igyekszünk minél kevesebb költséget az ügyfeleinkre terhelni. A pandémia okozta elbizonytalanodás hatásai nálunk is megmutatkoztak, de reméljük, hogy a lakosság bizalma mihamarabb visszatér a hosszútávú megtakarítások iránt.”