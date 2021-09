Rendkívüli helyzet állt elő: nagyot bukhatnak a nyugdíjasok, a kormányon múlik mennyit fognak

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint augusztusban enyhén, de újra drágultak a mindennapok, legyen szó országos átlagról vagy a nyugdíjasok fogyasztási kosara alapján számolt indexről. A legidősebb társadalom számára ez utóbbi bír most különös jelentőséggel, a törvényi szabályozás alapján ugyanis az első nyolc hónapra vett nyugdíjas infláció határozza meg azt, hogy mennyi kiegészítésre lesznek jogosultak a nyugdíjasok.

Kezdődik a nyugdíj-matek (Fotó: depositphotos) Kezdődik a nyugdíj-matek (Fotó: depositphotos)

Amennyiben ez a nyolchavi infláció meghaladja az év eleji nyugdíjemelés mértékét, akkor novemberben kiigazítja a kormány a nyugdíjakat. Ha elmarad attól, akkor értelemszerűen a kormány nem avatkozik be és a nyugdíjasok reálértéken vett növekedést könyvelhetnek el. Idén azonban rendkívüli helyzet állt elő, ami miatt a kormány jóindulatán múlik a nyugdíjasok helyzete.

De előbb mutatjuk a friss adatokat. A KSH szerint a nyugdíjas infláció mértéke augusztusban 4,4 százalék volt, a nyolchavi átlag ezzel együtt 3,9 százalék, a nyugdíjakat pedig 3 százalékkal emelte a kormány januárban. Vagyis 0,9 százalékos kiegészítő emelésre lenne szükség novemberben.

Igenám, viszont a kormány látva a tavaszi árrobbanást és ismerve az elemzői előrejelzéseket, a szokásokkal és a jogszabályokban rögzítettekkel ellentétben júniusban előrehozott kiegészítésről határozott. Ennek mértéke 0,6 százalék volt, vagyis a törvényben foglaltak alapján szükségessé vált 0,9 százalékpont kétharmadát már júniusban megkapták az érintettek.

Így novemberben már csak minimális, 0,3 százalékos kompenzációra számíthatnak az érintettek. Ez az átlagnyugdíj szintjén alig több mint havi 400 forint.

A helyzet azonban idén bonyolultabb a szokásoknál. Ősszel ugyanis újabb árrobbanásra számítanak az elemzők, sőt, már a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa is erre figyelmeztetett. Mint augusztusi kamatdöntésük után jelezték: "a fogyasztóiár-index ősszel bázishatások következtében átmenetileg újra emelkedik, így az áremelkedés üteme év végéig a jegybanki toleranciasáv (szerk.: 3 százalék plusz/mínusz 1 százalék) felett alakul."

Várakozásaik szerint novemberben akár az idei csúcsnak számító 5,3 százaléknál is magasabb lehet idén az áremelkedés üteme.

Ez pedig egészen abszurd helyzetet szül, hiszen amennyiben a kormány ragaszkodik a jogszabályokban rögzítettekhez, nem fogja tudni teljesíteni törvényben rögzített célját a nyugdíjak értékének megőrzését illetően. Ehhez ugyanis a nyugdíjnövekedés mértékének legalább akkorának kell lennie, mint az infláció. Jelen állás szerint viszont

a nyugdíjak 3,9 százalékkal emelkednek idén a tényleges infláció pedig akár a 4,5 százalék közelébe is felkúszhat.

Hogy mi lesz ezzel a különbözettel, az gyakorlatilag a kormány jóindulatán múlik. Jelenleg ugyanis több alternatíva közül választhat a helyzet kezelését illetően.

Dönthet úgy, hogy ragaszkodik a törvényben foglaltakhoz és novemberben mindössze 0,3 százalékkal egészíti ki a nyugdíjakat. Ezt kommunikáció szintjén ellesúlyozhatja azzal, hogy az idén várható - akár 7-8 százalékos - gazdasági növekedés alapján jelentős, az átlagnyugdíj szintjén 80 ezres nyugdíjprémiumot fog fizetni. Ez pedig bőven ellensúlyozza azt, amit az inflációs folyamatok miatt elbuknak a nyugdíjasok.

Dönthet úgy is, hogy méltányosságból novemberben a megemelt inflációs várakozás alapján fizet nyugdíjkompenzációt, így biztosítva, hogy az ellátások egyáltalán ne, vagy csak a lehető legkisebb mértékben veszítsenek értékükből.

Gondolkozhat úgy is a kormány, hogy novemberben a 0,3 százalékos kiegészítést követően az őszi inflációs folyamatok alapján indokolt további kiegészítést a 2022 januári emelésbe építi be. Jelen állás szerint a választási évben 3 százalékkal emelik a járadóságokat, erre jönne rá a kiegészítés.

Bár több lehetősége is van a kormánynak, talán csak egy olyan van közte, mely a legméltányosabb a nyugdíjasokkal szemben. Az, ha a kormány novemberben a megemelt inflációs várakozás alapján döntene a kompenzáció mértékéről. Minden más esetben buknának a nyugdíjasok, hiába áll ezzel szemben a 13. havi nyugdíj idén kifizetett részlete plusz juttatásként, valamint a 80 ezer forintot is elérő nyugdíjprémium. Ezek ugyanis nem épülnek be a nyugdíjba, így a szükségesnél alacsonyabb kompenzáció hosszú távon éreztetni fogja a hatását.