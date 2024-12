Saját torkukra teszik a kést a magyarok?

Az emelkedő hitelösszegek a törlesztőrészletekre is kihatnak: egy átlagosan felvett 2,9 millió forintos kölcsön 60 hónapos futamidővel havi csaknem 70 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. Ugyanakkor a banki ajánlatok összehasonlításával akár havi 5-6 ezer forinttal alacsonyabb törlesztőt is elérhetnek az ügyfelek. Az adatok azt mutatják, hogy a magyarok egyre nagyobb összegeket vesznek fel személyi kölcsön formájában, annak ellenére, hogy ezek a hitelek a jelzáloghiteleknél jóval drágábbak.

A személyi kölcsönök népszerűsége ellenére az átlagos hiteldíjmutató (THM) továbbra is magas, 17 százalék felett van, ami jelentősen meghaladja a 2019-es 13-14 százalékos szintet.

A személyi kölcsönök iránti kereslet a 2019-es „aranykort” idézi, amikor hasonlóan magas volt a szerződések száma. A mostani rekordokhoz több tényező is hozzájárult: a magas infláció miatt megnövekedett vásárlási igények, a csökkenő kamatszintek, valamint a bankok által emelt maximális hitelösszegek, amelyek ma már 12 millió forintot is elérhetnek.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024 októberében 80,6 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsön-szerződéseket, ami minden idők legmagasabb havi összege ennél a hiteltípusnál. Az idei évben az első tíz hónap alatt már több szerződés született, mint 2023-ban összesen, miközben az átlagosan felvett hitelösszeg is jelentősen emelkedett, elérve a közel 3 millió forintot. Ez a szám egy éve még 2,2 millió, hét éve pedig mindössze 1 millió forint volt, derül ki az Index cikkéből.

