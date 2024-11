A magyar gazdaságnál mélyebb gödörbe csak Orbán Balázs került – Ez Viszont Privát

46:48 Szájer akart visszajönni vagy rá is szükség van?

Miközben Orbán Balázs elképesztő mélységekbe ássa el magát a doktorijával, előkerült Szájer József, az ereszcsatornák lovagja – csak véletlen egybeesés? Ezekről is beszélgetett az Ez Viszont Privát legfrissebb adásában Gáspár András, Litván Dániel és Vég Márton.

Valamit tenni kell, mert a Rogán-gépezet akadozik, Magyar Péteren nem fognak a hangfelvételek, sőt már a Fideszen belül is láthatók a repedések. Mit tehet Orbán Viktor, ha elkerülhetetlennek látszik a vereség? Visszavonul és kibekkel vagy elindulunk a putyini úton, Magyar Pétert meg majd elintézi a rendőrség meg az ügyészség?

Szájer József előkerült, Orbán Balázs viszont megbukhat. Van köze a kettőnek egymáshoz? A gazdaság romokban, a Tisza vezet, mit lép Orbán Viktor? És ha elfogynak az ütőkártyák, melyik fideszes esik először pánikba? Vannak jelei annak, hogy repedeznek a NER eddig szilárd falai. E témákat is érintették az Ez Viszont Privát podcast 29. adásában kollégáink, Gáspár András, Litván Dániel és Vég Márton.

