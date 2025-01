Mégis kinek az érdeke, ha előbb szavaznánk: Magyar Péternek vagy Orbán Viktornak?

Furcsa ez az év. Pedig még három nap sem telt el belőle. De ahogyan indult – illetve zárult az előző esztendő...

A rendszerváltás utáni, immár három és fél évtizedes legújabbkori magyar történelemben példátlan eset történt. Illetve nem történt. Először fordult elő, hogy a hivatalban lépő köztársasági elnök nem mondott újévi köszöntőt a köztévében. Helyette féltucat híresség beszélt, művészek és sportolók. Sulyok Tamásnak csak egy egymondatos Facebook-posztra futotta. Legalábbis most. Szilveszter helyett ugyanis inkább karácsony másnapját választotta. Hogy miért, az nem derült ki.

Most nem azért, mintha elődjei szerepléseit látva annyira hiányoztak volna a regnáló köztársasági elnök szavai. Ám akkor is vannak olyan kötelező körök, amelyeket illik megfutni. Nagyfokú modortalanság volt Sulyoktól a hagyományokat felrúgni.

Sulyok Tamás felrúgta a hagyományokat

Fotó: Sulyok Tamás / Facebook

Elviccelhetném azzal, így legalább felszabadult az idősáv ahhoz, hogy Magyar Péter beszéljen. De ez annyira komolytalan, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. Maximum a konteogyártók filozofálgathatnak el azon, Orbán Viktor és a neki píár-ügyekben súgó Rogán Antal a Tisza párti elnök prognosztizálható bejelentkezésére apellálva némította el Sulyokot (merthogy a mostani felállásban a köztársasági elnök csak biodíszletnek tekinthető), hogy amikor majd Magyar felajánlkozik, akkor a köztévé elsüthesse a „A kabaré műfaja foglalt. Arra már leszerződtünk” riposztot. Magvas poénnak szánták, de ezen csak ők nevethettek. Nekünk, akik milliárdjaiból tartják fenn a műintézményt és sugároznak benne immár közel másfél évtizede egyoldalú pártpropagandát, inkább sírhatnékunk támad.

Mindenesetre Magyar Péter csak jól járt. Mint ahogy az utóbbi hónapok vele szembeni gyalázatosan félresikerült fideszes pörformanszai (a mélypontot jelentő menczeres kicsizéssel) csak az ő malmára hajtják a vizet. A videómegosztó portálján több mint egymillióan nézték meg az újévi köszöntőjét – mit nem adna az emtévé egy ilyen nézettségért.

Ráadásul Magyar bedobta azt a topikot, ami minden tiszás szívét megdobogtatja: ne várjunk 2026 tavaszáig, már az idén legyen választás. Amelyhez a muníciót a mindig élelmes – igaz, e területen eddig e képességét még nem csillogtató – kutyapártos Kovács Gergely szolgáltatta. Azzal, hogy az idei költségvetési törvényben kiszúrta, a kormány több mint 8 milliárd forintot állított be választási előkészületekre.

Bár e feltételezést az első munkanapon lelőttük, miszerint ebből még nem következik semmi, máskor is elkülönített a választás előtti évben ehhez hasonló összeget a kabinet, arra mindenképpen jó volt, hogy Magyar azt azonnal felhasználja. Előbb az újévi beszédében, majd egy nappal később a facebookos posztjában szólította fel Orbánt, kezdeményezze Sulyoknál a választások előrehozatalát.

Amire aztán némi hezitálás után a Magyarral szemben eddig finnyáskodó Gyurcsány Ferenc is rárepült, a DK nevében kezdeményezve a parlament feloszlatását és új választások kiírását.

Ahogy a Tiszánál, úgy vélhetően a Karmelitában se most indult meg a matek arról, az előrehozott választások kinek kedvezhetnek. Biztos választ persze csak a választási eredmény ismeretében lehet adni. Mindenesetre a mostani ismereteink alapján tartok tőle, hogy a Fidesznek nem is jönne olyan rosszul, ha egy évvel korábban voksolnánk. A Tisza még nem tűnik késznek arra, hogy mind a 106 választókörzetben versenyképes jelöltet állítson. Nagyon is jól jöhet még nekik az az egy év. Azalatt nemcsak megtalálhatják a legmegfelelőbb embereket, de folytathatják – alapvetően vidéken és ott is a kisebb településeken – a még mindig bizonytalanok, valamint a gondolkodni képes fideszesek (kádéenpések?) meggyőzését.

Ettől függetlenül persze még jó ötlet volt (már megint) Magyartól sürgetni az előrehozott választást Orbántól.

Akit – minő meglepetés – most péntek reggel nem hallgathattunk. Ez is az újév egyik furcsasága. Hiszen amióta a Tisza megizmosodott, egyetlen közrádiós megszólalási lehetőséget sem hagyott ki.

Hosszú idő után először nem ment be a közrádióba Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Csak remélem, hogy nem Menczer volt a helyettesítője. Aki a fenyegetően hangzó, az egy rendőr halálát okozó Császár Előd által hajdanán eldalolt Megtalállak még! rigmussal kívánt boldog új évet Magyarnak.

Ami meg azért nem érthető, mert már megtalálta. Kicsizős pörformansza azóta kultikus lett. De ami a lényeg, annyira alpári, hogy abból is csak Magyar jött ki jobban. Úgyhogy még az is lehet, a Tisza Párt vezére nem is bánná, ha megint összeakadnának.

