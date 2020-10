Magyarországnak tényleg működnie kell? De milyen áron?

Orbán Viktor miniszterelnöknek igaza volt, valóban kötésig állunk a koronavírus-járvány második hullámában. A ma reggeli hírek szerint elhunyt 17 beteg, így az elhunytak száma 798 főre emelkedett. Az elhunytak száma pedig így rekordot jelent, ugyanis a vírus szövődményei következtében még soha nem haltak meg egy nap ilyen sokan.

Ennek ellenére akár így is nézhetne ki a mai napom. Fogalmam sincs, hogy fertőzött vagyok-e vagy sem. Bemehetnék a szerkesztőségbe, ahol egy kis szobában üldögélhetnénk hatan. Munka után választhatnék, hogy moziba vagy színházba menjek-e kicsit kikapcsolódni. Végül a 23 órai zárás előtt még egy kis diszkózás is beleférhet a napba. A hétvégén pedig együtt ebédelhet a család a nagyszülőtől a kisunokáig.

Tehetem ezt azért, mert a magyar gazdaság gyengülő mutatóit látva az Orbán-kormány úgy döntött: Magyarországnak működnie kell, nem állhat le újra az ország. Tavasszal még más volt a jelszó. A miniszterelnök számtalanszor elmondta, hogy az első az emberélet, később pedig a gazdasági hatások felmérésével a pénzügyi szakemberek foglalkoznak majd. Tehát kerül, amibe kerül, de az emberi élet a legfontosabb. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is naponta százszor elismételte, hogy maradjak otthon.

Volt itt minden: felhatalmazási törvény, országos veszélyhelyzet, kijárási korlátozás. Vakcina akkor sem volt, és most sincs. A fél ország pánikolva tömte dugig a kamráját, hogy konzerveken élve hónapokig is kibírja. És jött is a kormányzati dícséret a végén: nemzeti összefogással sikeresen legyőztük az első hullámot.

Mi változott azóta? Túl nagy lett a gazdasági visszaesés? Most nem kell felhatalmazási törvény és veszélyhelyzet, amikor 17 ember hal bele egyetlen nap alatt a koronavírusba? Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt a köztévének adott interjúban, hogy a járvány második hulláma idején elsősorban nem a megbetegedések számára, hanem a halálozásokra kell odafigyelni. Most a védekezés sikerét szerinte a halálesetek és a megmentett életek számában lehet mérni.

A kormány a nemzeti konzultációra hivatkozva mondja, hogy Magyarországnak működnie kell. Átnéztem a nemzeti konzultáció kérdéseit, és nem találtam benne olyan kérdést, hogy Ön szerint működjön-e az ország vagy sem. A 13 kérdés közül az elsőben kérdeztek rá arra, hogy a járvány újabb hulláma esetén a javasolt intézkedések közül melyiket támogatnák az emberek: kijárási korlátozás bevezetése, a távolságtartás, a maszkviselés elrendelése, az országhatárok lezárása, áttérés digitális oktatásra, rendezvények korlátozása, a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása.

Ezek szerint az emberek bölcsen úgy válaszoltak, hogy nem kérnek a digitális oktatásból, a kijárási korlátozásból és a vásárlási sávból, de korlátozzák a rendezvényeket (kivéve focimeccs), zárják le a határokat és legyen kötelező a maszkviselés. Aligha. És egyáltalán, egy világjárvány elleni védekezést arra alapozni, hogy például én mit ikszeltem volna be az intézkedéseket közül, minimum felelőtlen és szakmaiatlan. A többi 12 kérdésnek pedig végképp semmi köze nem volt az ország működéséhez.

Csehországban hétfőn harmincnapos szükségállapot lép érvénybe, Szlovákiában pedig 45 napos időtartamra vészhelyzetet hirdettek. Magyarország mire vár? Vagy tavasszal feleslegesen ült otthon az ország? Már megbánta a kormány, hogy leállította az országot márciustól júniusig? Tavasszal úgy sikerült legyőznünk az első hullámot, hogy nem működött az ország. Most pedig úgy győzzük le, hogy működik az ország. Értem. A lényeg a győzelem, bármi áron. Én azért most is inkább itthon maradok és nem érdekel a GDP alakulása.