Síelés közben új nyelvre bukkantunk

Utazásunk eleve kalandosan startolt. Január 31-én indultunk volna San Martino in Badia-ba, de nem sokkal előtte kerültünk tisztába azzal, hogy ez az utolsó nap, amikor az utazáshoz a három oltáson felül még 48 óráig érvényes PCR-teszt, vagy 24 óráig érvényes antigén-teszt is kötelező. Mivel a szálláson át tudtuk tenni a foglalásunkat, gyorsan egy nappal eltoltuk az indulást. Persze az uniós Covid-igazolás bent figyelt a telefonunkban, az applikáción, s precízen kitöltöttük az országhatárokon való átkeléshez szükséges belépési dokumentumokat is.

A Kornplatz tetején hatalmas hóember vár. Fotó: mfor A Kornplatz tetején hatalmas hóember vár. Fotó: mfor

Ettől függetlenül azért benne van az emberben a zabszem, főleg így Covid idején, így kicsit izgulva gördültünk be Bucsura, a magyar-osztrák határra, ahol a szétfagyott határőr aztán szinte rá sem pillantott a telefonunkból előhívott oltási igazolásainkra, a személyi igazolványunkat pedig végképp nem is kérte. Viszont, amint elhagytuk a határt, gyönyörű nagy pelyhekben elkezdett hullani a hó, és a fehéren kavargó átlátszó függöny jó sokáig el is kísért minket.

Az osztrák-olasz határ felé közeledve erősebb szorongást éreztünk, mi lesz, ha mégsem tudjuk jól, s mégis kellenek a negatív tesztek?

Ám a Dolomitok felé vezető úton, Prato alla Drava-ban szinte észrevétlenül suhantunk át, még csak őrbódé sem állt a két ország határán, nemhogy határőr.

A családi hotel bárjában nem olaszul beszéltek

A Cortina d’Ampezzo előtt 25 kilométernyire fekvő csinos kis hegyiszállás egyik szobáját birtokba véve az ember fia és lánya szívesen megiszik egy welcome italt a két határra való izgalom után. Így a búzasört iszogatva egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a síelésből hazatérő többi vendéggel a szorgalmasan csapoló tulajdonos úr a várakozásainkkal szemben nem olaszul beszél.