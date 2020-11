Védekezés kivételekkel: az elit kényelme a legfontosabb az Orbán-kormánynak

Szerda óta megint rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök szerint most a politikai vitákat félre kell tenni és gyors cselekvésre van szükség. A vírus gyorsan terjed, ezért az nem fér bele az időbe, hogy a parlament két hetet szöszöljön egy törvénnyel. "Nekünk is gyorsnak kell lennünk" - mondta a kormányfő.

Tavasszal is volt már rendkívüli jogrend, de azért nem árt átismételni, mi fán terem a rendkívüli jogrend? A lényegét úgy lehet összefoglalni, hogy a rendkívüli jogrend azt a lehetőséget adja meg a kormány számára, hogy törvény erejű rendeleteket alkosson. Ennek legfőbb előnye a gyorsaság, viszont a nagy kapkodásba könnyebben csúszhat be hiba is. Tavasszal is kismillió törvény erejű rendelet született. Most még nem indult be igazán a kormányzati gépezet, de az első ilyen rendelkezést gyorsan meghozták.

A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről - ez a címe a veszélyhelyzet kihirdetése utáni első rendeletnek. Ennek főbb részletei már jól ismertek: táncos szórakozóhelyek bezárása, a rendezvények szellősebb ültetése, járatsűrítés, ingyenes parkolás és az éjféltől hajnalig tartó kijárási korlátozás. Most ez az írás nem is arról szól, hogy ezek az intézkedések elegendők-e egy világjárvány megfékezéséhez és hogy idejében hozták-e meg ezeket a döntéseket.

Hanem csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyors rendelkezések közepette milyen finom és apró részletekre is marad elég ideje, energiája és tudása az Orbán-kormánynak. Tehát a fő szabály szerint kulturális vagy sportrendezvény nézőterén csak minden harmadik széken ülhetnek nézők. Vagyis minden néző között két széket üresen kell hagyni. Van azonban egy mágikus hely, ahova ez a zseniális megoldás nem vonatkozik.

A rendeletbe ugyanis beletették ezt: a páholyok kivételével. Nehéz is erre mit mondani. Tehát egy színház vagy egy stadion páholyában nem kell szellősen ülni, nem kell két széket üresen hagyni. Mi lehetett a jogalkotó szándéka? Miért nem kell a páholyban is ritkábban ülni? Ott nem terjed a vírus? Ott nem kell szigorítani? Megannyi kérdés, amire nincs megnyugtató válasz.

Egyrészt le a kalappal: ilyen gyors, rendkívüli jogalkotás közepette ilyen figyelmes és precíz rendelkezést hozni, igazán bravúros. Kinek jutottak volna eszébe a páholyok? A nézőtér foghíjas, de a VIP-páholyok tömve lehetnek a kiemelten fontos szurkolókkal. Ez elég veszélyes. Nem tudom, hogy pontosan mennyibe kerül egy tikett a Fradi vagy a Puskás stadion páholyába, de nem lehet túl olcsó.

Ki merné azt bevállalni, hogy valamelyik állami vezetőnek, milliárdos üzletembernek megmondja: bocs, de te nem jöhetsz be a páholyba, mert két üres széket ki kell hagyni és nem férsz be a legszűkebb elitbe. Hát ez irtó kellemetlen szituáció lenne. A helyükben, nekem se lenne semmi kedvem a páholy helyett a néppel elvegyülve a korzóról nézni a meccset.

A kijárási korlátozás szabályai közé miért nem írtak be néhány kivételt? Az elitnek is haza kell érnie éjfélre, ugyanúgy, mint a sima halandóknak. Ez igazán nemes gesztus. Oda is beírhatták volna, hogy páholyba menni éjfél után is szabad. De nem akarunk ötleteket adni. Csak a kalapunkat akartuk megemelni a gyors és rendkívüli jogalkotás előtt, hogy még egy világjárvány közepette is odafigyelnek a részletekre. Nem lennék a koronavírus helyében. Ahol ilyen precíz a védekezés, ott nagy baj nem lehet.