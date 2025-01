Kopogtatás helyett lassan dörömbölni kezd az ajtón a klímakatasztrófa

Jellemző az a számítás is, amely szerint, ha a föld felszínét – amelynek alakulása lényeges hatást gyakorol a légkörre – négyzetkilométeres pontossággal szeretné valaki modellezni, akkor a jelenleg elérhetőhöz képest sokrzoros számítási képességgel rendelkező számítóségpekre lenne szükség. A jelenlegi modellek 100 négyzetkilométeres pixelekből építik fel a képüket.

Nagyobb a baj? Fotó: Depositphotos Egy hamarosan nyilvánosan megjelenő tanulmány szerint – amelybe az Atlantic sajtómunkásai betekinthettek –, a kutatók nem tudják megmagyarázni azt a globális hőmérsékleti ugrást, ami 2023 közepétől 2024 júniusáig tartott. A tudósok állítólag az 1970-es évektől kezdve tisztában voltak azzal, hogy minden klímamodell pontatlan, de nem tudnak ez ellen tenni semmit. Ennek nem csupán az az oka, hogy egy olyan a rettentően bonyolult rendszer, mint a földi légkör nehezen lemásolható valamilyen egyszerűsített formába. Hanem az is, hogy ennek bizonyos elemeit, például egy olyan egyszerűnek látszó dolgot, mint a felhők kialakulása nem igazán értenek a tudósok.

A klímaváltozással járó globális felmelegedés az élelmiszertermelésre is katasztrofális hatással van.

