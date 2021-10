Hibákkal vannak tele az ivermectin hatásosságát mutató tanulmányok

Az ivermectin egy igazán kiváló hatóanyag. Nemcsak állati szervezetekben, hanem embereken alkalmazva is hatékony sokféle parazita ellen, és már bizonyítottan sok százezer, ha nem több millió embert mentett meg olyan borzalmas betegségektől, mint a folyami vakság vagy éppen az elefántkór. Ebben a kérdésben nincs is vita a tudományos közösségen belül, abban viszont annál inkább, hogy vajon a koronavírus ellen is hatékony-e.

Ennek kapcsán viszont úgy tűnik, nincs középút. Annak ellenére, hogy mind az európai, mind az amerikai egészségügyi hatóságok folyamatosan figyelmeztetéseket adnak ki: ne szedjenek az emberek ivermectint a koronavírus gyógyítására vagy megelőzésére, sokan mégis így tesznek. És itt nem egyszerűen arról van szó, mint a különböző, időnként felkapott „népi” gyógymódoknál, az ivermectin hatásosságát hirdetők nem a szomszéd unokahúgának ismerősének tapasztalataira vagy hírhedt vírusszkeptikus oldalakra hivatkoznak. A gyógyszer hatásosságát ugyanis komoly, szakmailag lektorált tudományos folyóiratokban megjelent eredmények is igazolni látszanak.

Bizonyítékok erdeje

A világon az elmúlt hónapokban nagyjából 70-100 olyan kutatásra került sor, amely az ivermectin koronavírus elleni hatásosságát vizsgálta. Júliusban pedig az American Journal of Therapeutics, illetve az Open Forum Infectious Diseases című szakfolyóiratban is megjelent egy-egy elemzés, amely ezeknek az ivermectinnel folytatott kísérleteknek eredményeit összegzi. Mindkettő azt a következtetést vonta le az összegyűjtött adatokból, hogy a gyógyszer – persze bizonyos esetekben és változó mértékben – segítheti a koronavírusban szenvedő betegek túlélési esélyeit.

Nem csoda hát, ha például egy az amerikai kongresszus által is a témában meghallgatott szakértő, Dr. Pierre Kory is úgy fogalmazott: „emberek halnak meg, mert nem tudnak erről a gyógyszerről”.

Akkor tehát valóban csak az egészségügyi hatóságok teszetoszasága, konzervativizmusa, esetleg a nagy gyógyszercégek összeesküvése miatt nem fogadja el a világ, hogy ez az olcsó, könnyen előállítható szer tömegesen menthetné meg a koronavírusos betegek életét?

Csodaszer vagy fals reménysugár az ivermectin? A választól most egy kicsit messzebb kerültünk Csodaszer vagy fals reménysugár az ivermectin? A választól most egy kicsit messzebb kerültünk

Törvényszéki lektorálás

Ennek próbált meg utánajárni James Heathers, aki az általa létrehozott 450 movement (450 mozgalom) kis csapatának tagjaként tudományos szakcikkek ellenőrzésével foglalkozik.