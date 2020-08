Már az emberi szervekből is ki tudják mutatni a mikroműanyagokat

Most már el lehet kezdeni az élettani vizsgálatokat, melyek pontosabban felbecsülhetik a mikroműanyagoknak az emberi egészségre gyakorolt kockázatát.

A kutatók az új metódusuk részleteit online is meg fogják osztani, így további tudósok szállhatnak be a munkába, és ezzel kialakulhat egy olyan adatbázis, mely alkalmas lesz arra, hogy földrajzilag eltérő helyeken élő, különböző társadalmi státusú csoportok mikroműanyag-kitettségét összehasonlítsák.

A kutatócsoport most az élethosszig tartó mikrorészeske-felhalmozódást igyekszik megfigyelni a szövetekben. A szövetbankoknak mintát adományozók sokszor információkat adnak az életstílusukról, étkezési szokásaikról és foglalkozásukról, ez pedig abban segíthet, hogy a kutatók megállapítsák, melyek a fő útjai a mikroműanyagok emberi testbe jutásának.

Az újonnan kifejlesztett elemzői módszerrel nem csak a részecskéket találhatják meg a szövetekben, de be is tudják őket műanyagtípus szerint sorolni, így beazonosítható például a szövetben a PET-típusú műanyag, mely a palackok anyagaként ismert, vagy a biszfenol-A (BPA), mely adalékanyagot szinte mindenféle műanyag gyártásához használják, legyen az éthordó, kontaktlencse, vízvezetékcső, illetve egyes esetekben fogtömés.

- mondta Rolf Halden, az Arizonai Egyetem tudósa, a kutatócsoport egyik tagja. "Olyan kutatóplatformot létesítettünk, mely lehetővé teszi nekünk és másoknak is, hogy láthatatlan dolgokat keressünk - részecskéket, melyek túl kicsik ahhoz, hogy szabad szemmel látszódjanak. Az egészségügyi kockázatot tényleg a kis részecskék jelentik" - tette hozzá.

A kutatók 47 emberi szövetmintát szennyeztek mikroműanyagokkal. Tüdőből, májból, lépből és veséből vettek szöveteket, mert ezekről feltételezik, hogy gyűjthetik a mikroplasztik-részecskéket. A tudósok szerint technikájukkal megállapítható lesz a teljes emberi szervezet műanyag-szennyezettsége is.

Ez az új technológia már egy átfogóbb kutatás gyümölcse, ez tehát már ki tudja mutatni azokat a mikrorészecskéket is, melyek nem mennek át rajtunk, hanem beépülnek a szöveteinkbe. Ez alapján pedig már el lehet kezdeni az élettani vizsgálatokat, melyek pontosabban felbecsülhetik a mikroműanyagok az emberi egészségre gyakorolt kockázatát.

A módszer hatékonyságának bizonyítására a kutatócsoport maga juttatott mikroműanyagokat emberi szövetmintákba, melyeket aztán az új eljárással meg is tudtak találni, azonosították a műanyag kémiai nyomát szövetekben. Az eljárásra, hogy maguk rejtik el azt, amit később megkeresnek, talán felszalad néhány szemöldök, mindenesetre tavaly az ENSZ Egészségügyi Világszervezete még azt írta aktuális jelentésében, hogy a nagyobb szemcsék és a kisebbek legtöbbje felszívódás nélkül halad át az emberi szervezeten, így az egészségre nem jelent kockázatot - de hozzá is tették azonnal: az eredmények kevés információn alapulnak, ezért szükség van átfogóbb kutatásra.

Olyan új eljárást dolgozott ki ugyanis kutatók egy csoportja, mely az emberi szervekből is képes lesz kimutatni a mikro- és nanoműanyagokat, írja a Guardian . Az új technikát az Amerikai Kémiai Társaság nevű nonprofit szervezet hétfői találkozóján mutatták be.

