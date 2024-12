Sajnos ez is növeli a meddőség kockázatát

Kapcsolódó cikk Ebbe a fontos európai rangsorba nem került be egyetlen magyar klinika sem Mutatjuk Európa legjobb meddőségi klinikáinak a listáját.

A végkövetkeztetés szerint azok, akik teherbe szeretnének esni, ajánlott, hogy saját maguk védelmében egy-két dolgot tegyenek. Például beltéri levegőszűrőrendszert vásároljanak az otthonukba, vagy ha van kandalló, akkor kandallószűrőket, hogy az égéstermék részecskéit hatástalanítsák. Gaskins azt is javasolta, hogy az érintettek kerüljék a nagy forgalmú területeket, és maradjanak a négy fal között, amikor a légszennyezettség szintje különösen magas a lakóhelyükön.

Hihetetlen, de a levegő minősége még a klinikákon belül is különbözhetnek és hatással lehetnek a nőkre és a férfiakra. A tanulmány azt találta, hogy ha a petesejtek kiolvadásának napján magasabb a szerves szénszint, akkor alacsonyabb a petesejtek túlélése, a magasabb ózonszint viszont alacsonyabb megtermékenyítési arányokkal jár együtt. Ezt az összefüggést annak ellenére mutatták ki, hogy a klinikákon általában vannak légszűrőrendszerek.

„A tanulmány aláhúzza, hogy még a rövid távú behatások is fontosak a megtermékenytés kritikus időszakaiban” – mondta Gaskins.

A kutatás során arra is fény derült, hogy a szerves szén jelenlétében – amely a toxikus részecskék egyik fő összetevője – a mesterséges megtermékenyítés során alkalmazott petefészek-stimuláció során növekedett annak valószínűsége, hogy a petesejtek nem maradnak életben. Úgy tűnik, hogy a szennyező anyag hatással van a follikulogenezisre (tüszőfejlődés) és a spermatogenezisre (spermaképződés) is, amelyek kritikus lépések a női és a férfi hímivarsejtek fejlődésében.

Gaskins egy lehetséges valós példát is megemlített a korábbi kutatásaiból, amelyekben azt vizsgálták, hogy a közlekedési rendőrök feleségeinél Indiában, ahol magas a légszennyezettség, alacsonyabb volt a sikeres terhesség aránya.

Általában az a feltételezés, hogy a levegőszennyezés nagyobb kárt okoz a nőknek, de az új kutatás szerint az apai kitettség is jelentős problémát jelent.

Az új tanulmány közel 1400 férfit és nőt vizsgált, akik in vitro, azaz mesterséges megtermékenyítéssel próbáltak gyermeket vállalni. Ez a szituáció lehetővé tette a kutatóknak, hogy a levegő minőségének hatását vizsgálják külön-külön a donor petesejteknél, valamint a spermiumoknál, amelyeket egészen máshol, elszigetelten tároltak, és azt is nyomon követhették, amikor embrióvá alakultak a megtermékenyítés után.

Korábbi tanulmányok már megállapították, hogy a légszennyezettség valószínűleg hozzájárul a meddőséghez. De még mindig nem világos, hogy a toxinok a férfiakat vagy a nőket érintik-e jobban, pedig mindkét szülő egészsége egyformán nyom a latban. Ez a tényező is megnehezíti annak vizsgálatát, hogy a fogantatási folyamat során vajon mi az a pont, amikor bekövetkezik a károsodás.

A kutatások azt mutatják, hogy a gyakori légszennyező anyagok károsak lehetnek a petesejtek és a spermiumok minőségére, valamint az embrió fejlődésére. Továbbra is veszélyben a demográfiai mutatók.

