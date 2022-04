Gasztroséta Gyulán és Csabán – összefog a két szomszédvár

Gyulán a hungarikumok mellett a székely, román, német és olasz konyhák ízeit is megkóstolhatják a városba érkezők. Békéscsabán a hagyományos magyar fogások mellett képviselteti magát a szlovák konyha, illetve itt is meg lehet kóstolni majd székely ételeket.

Eddig három alkalommal rendeztek Gyulán – főleg a Covid hatására, szabadtéri programként – gasztrosétát, hiszen a vár, a kihagyhatatlan Százéves cukrászda, az Almásy kastély és a fürdő mellett több új, friss vonzerőre is szükség van.

A gyulai Almásy kastély Stefánia szárnya. A gyulai Almásy kastély Stefánia szárnya.

Felvonul majd a Gyulai Pálinka Manufaktúra, a Gyulahús Kft., - a méteres kolbász kihagyhatatlan- a

Göndöcs Benedek Méhész Egyesület – Mézes Kuckó, a BeerCorner, az Elixbeer. R észt vesznek az

akcióban a belvárosi éttermek, - köztük a nagyon kedvelt, élő zongoraszóval is szórakoztató Patrióta - és a helyi termelők is.

Bizonyára sokan látogatják a Kézműves Vásárudvart, valamint a gyönyörűen rendbehozott, és pár hónapja átadott Almásy-kastély Stefánia-szárnyát, melynek vadonatúj konyhája a hajdani grófi idők idézi.

Gyula belvárosa a Kossuth tértől a Várkertig gyalog bejárható. Pecsétgyűjtő játékkal ösztönzik majd a turistákat és a helyieket a programokon való részvételre és a kóstolásra, mellyel végül értékes

nyereményeket lehet nyerni. A rendezvényeket gasztrotörténeti előadásokkal és bemutatókkal, tematikus kerékpáros városnézéssel színesítik. A hangulatot utcazene még kellemesebbé teszi, a Gyulai Zeneműhelynek köszönhetően.

Kerékpártúra Gyulán. Fotó: Okolicsányi Zoltán Kerékpártúra Gyulán. Fotó: Okolicsányi Zoltán

Mindkét hétvégén magas látogatószámra számítanak – árulta el a helyi Tourinform iroda vezetője – és bíznak benne, hogy ezeken a napokon Gyula rendszeresen a top 3-5 belföldi desztinációban foglal majd helyet.

Tapasztalataik szerint mindkét városban, a helyi lakosság is szívesen vesz részt ezeken a rendezvényeken. Bizonyára idén is nagy sikere lesz a székely, német, román, szlovák és olasz ízeknek. A több vallású és soknemzetiségű települések mindig büszkék voltak hagyományaikra, megszokott fogásaikra, most pedig húsvétkor és pünkösdkor – a gyakorlatban is megmutatják, milyenek a hagyományos ételeik. A street foodtól a fine diningig, közel 20 helyszínen lehet ezeket kóstolni, melyhez transzfert is biztosítanak.

A helyi termékek lesznek a főszereplők – a gyulai és csabai kolbász, a pálinka és a méz. Ahogyan az egykori csemegetárakban, a kastély megszépült Stefánia szárnyában is helyben sütik a kolbászt, és ki is mérik, a többi portékával együtt.

Patriota, a gyulai kisvendéglő. Fotó: Okolicsányi Zoltán Patriota, a gyulai kisvendéglő. Fotó: Okolicsányi Zoltán

Kihagyhatatlan látványnak ígérkezik a kastély pincéje, a cselédlépcső és a főúri enteriőr a 19. század esti fényviszonyai között. A gyertyafényes programot gyulai kolbászos falatokból készült kóstoló zárja. Átellenben, a vár borozójában csapszék – sörrel, borral, háziszörppel, - kemencés kenyérlángos és helyben sült langalló várja az éhes és szomjas vendégeket.



Április 16-án, szombaton élmény-kerékpározásra invitálnak: a közös tekerés, a város főbb gasztronómiai látnivalóit is érintve, a két Körös összefolyásának megtekintését is felöleli. Útvonal: Tourinform – Százéves cukrászda - Stéberl szobor - Göndöcs-kert - Gyulahús Húsüzem - Stéberl-villa - Szanazug -a két Körös összefolyása - majd vissza a Tourinform irodához.