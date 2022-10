Nem csak napozás és csobbanás a tengerparton

Ciprus a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete, GDP-je nagy részét a turizmus adja. Évente 4 millió utas érkezik ide. A magyar piac is fontos, hiszen 200 ezer honfitársunk repül évente Aphrodité szigetére.

A cél az, hogy teljesen átformáljuk a kínálat összetevőit és a marketing módszereket – kezdte mondadóját Savvas Perdios turisztikai miniszter. Aki saját bevallása szerint nem politikus, hanem kifejezetten turisztikai szakember, akinek most az a legfontosabb feladata, hogy átstrukturálja és korszerűsítse e szépséges szigetország turisztikai adottságait, illetve azok eladhatóságát.

Ciprus a több ezer éves történelem és a legendák földje. Fotó: Depositphotos

Bár a tengerpart népszerűsége ezután is dominál majd, sok egyéb látnivalóra és programra szeretnék felhívni a figyelmet. A következő kulcsszavak szerepeltek kiemelten a prezentációban: új turisztikai identitás, rugalmasság, fenntarthatóság, friss akciók és aktivitások, a last minute foglalások gyors teljesítése, a természet adottságainak előtérbe helyezése, a helyi kézműves ipar és gasztronómia még kiemeltebb megismertetése.

A hegymászás, a búvárkodás, a vízalatti csodás szobormúzeum megtekintése, a kerékpárosoknak szóló fejlődő infrastruktúra, a helyi kis falvak bekapcsolása az idegenforgalom vérkeringésébe, a kaszinóturizmus, az erdei kirándulások, a borpincék meglátogatása, a családoknak szóló programok kidolgozása mind elősegítheti azt, hogy a világ minden tájáról ide sereglő turisták más szemmel tekintsenek Ciprusra, amely a part mentén Európa legtisztább vizeivel dicsekedhet.

Ezen célok elérését, valamint a kivállalkozásokat a ciprusi kormány több mint egymillió euróval támogatja.

Olyan, az új trendeket képviselő attrakciókra is felhívta a figyelmet Savvas Perdios, mint a glamping szálláshelyek és komfortos erdei házacskák jelenléte, a szállodákban a wellness részlegek kialakítása, a nemzeti parkok, a vegán étkezés kiemelt kezelése, a téli sportok űzése, vagy éppen a karácsonyi díszbe öltözött települések látogatása, amiről eddig nem sokat hallottunk.

Ciprus a több ezer éves történelem és a legendák földje, olyan hely, amelyet sokféle hatás ért, és ez a gasztronómiájában is megmutatkozik, amelyre szintén nagy hangsúlyt fektetnek a továbbiakban. A görög, arab, török és más behatásokat mutató ételkínálat mellett a sokszínű borválaszték lehet igazán nyerő, vagy éppen az olyan különlegesség megkóstoltatása, mint az édes mazsola desszertbor, a Commandaria.

A magyar turisták jelentős része ma is csoportosan utazik – igényeiket számos magyar utazási iroda elégíti ki. Különösen népszerűek a körutazások, amelyek mindig érintik a vallási-történelmi emlékhelyeket és a kulturális relikviák színhelyeit. Ugyanakkor elindult az a fajta turizmus is, amikor valaki percek alatt online foglal repülőjegyet és szállást, és autót is online bérel. Ez utóbbi sokaknak izgalmas kihívás, hiszen itt még mindig az angliai autózás szabályai érvényesülnek.