Közel 10 millió forintot fizetett az MCC egy szélsőjobbos amerikai médiagurunak

Érdekes információt ásott elő a Southern Poverty Law Center nevű amerikai szervezet. Kiderítette, hogy az amerikai szélsőjobboldal egyik médiacelebje 30 ezer dollárt kapott, amikor tavaly nyáron felszólalt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) ifjúsági rendezvényén.

Mintegy félórás beszélgetésen vett részt Esztergomban és az egekig magasztalta az Orbán-kormányt a bevándorlás és melegjogok kemény elutasítása, valamint a sajtó megregulázása miatt. Mindezt onnan tudni, hogy az értesülést nyilvánosságra hozó tengerentúli emberjogi szervezet egyszerűen kikérte a szerződést a szervezőktől.

Dennis Prager Tucker Carlsonnal együtt lépett fel, aki akkor egy héten át Budapestről sugározta politikai showműsorát a Fox News jobboldali tévécsatornán, és szintén az volt a feladata a rendezvényen, hogy a nyugati kultúra megmentőjeként áradozzon a magyar keresztény nacionalista modellről.

A nepszava.hu az amerikai szélsőjobbos celebek itteni megjelenésével kapcsolatban megkérdezte a Political Capital egyik elemzőjét, aki szerint a vendégjárás (Dennis Pragere és Tucker Carlsoné, korábban pedig Steve Bannoné és Milop Yiannopoulosé) hasznos belpolitikai szemszögből is, mivel a Fidesz hívei azt látják, hogy vezető amerikai ideológusok érkeznek, ugyanazt mondják, mint Orbán Viktor, és méltatják őt is, meg a politikáját is.



Dennis Pragerrel kapocsolatban a rendezők azt állítják, hogy semmilyen költséget nem álltak. A meghívott szerint az összegből 10 ezer dollárt elvitt a business osztályú repülőjegy, így neki "csupán" 20 ezer dollár maradt - írta a lap.