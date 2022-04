Orbán Viktor sasfészkében 334-en kormányváltást akartak

A Fejér megyei mintegy 1900 fős település 2010 után került a hírek fősodrába köszönhetően Orbán Viktornak, aki szorosan kötődik a településhez: fociakadémiát alapított, melyet gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc irányít elnökként. A miniszterelnök a házával szomszédos telkeken stadion épített, utánpótlás-nevelési akadémiává feljesztette a helyi fociszervezetet. A stadion után pedig sportcsarnok, ifjúsági szálló, Makovecz-ihlette kazánház, futódomb és számos más sporthoz köthető létesítmény épült meg az elmúlt évtizedben, hogy aztán az eredeti tervek helyét valami sokkal grandiózusabb vegye át: az NBI-be mégis bekerült focicsapat nemzetközi porondon is megmutassa tehetségét.

A sport, pontosabban a közpénznek minősülő TAO-támogatásokból megvalósult álmok mellett a gyerekkori barát, Mészáros Lőrinc is nagy utat járt be 2010 óta. A gázszerelőből és polgármesterből ma már tőzsdei cégek tulajdonosa, az egyik leggazdagabb magyar, és több ágazatban is jelenlevő, állami közbeszerzéseken jól szereplő vállalkozó lett. Felcsút a kormányközeli kapcsolatok eredményének megtestesítője: számos Mészáros- és NER-közeli vállalkozás székhelye, közmunkát ma már hírből sem ismerik, és nem irreális elképzelés az sem, hogy a Mészáros-cégek, valamint a sportakadémia megfelelő munkahely-kínálatot is biztosít a helyieknek és a környékbelieknek.

Ami Felcsútról sokaknak eszébe jut. Fotó: Depositphotos Ami Felcsútról sokaknak eszébe jut. Fotó: Depositphotos

Hiába azonban a NER és a meseszerű évtized, mindenkinek még így sem lehet a kedvére tenni - legalábbis ezt jelenthetjük ki a vasárnapi választási eredmények alapján.

Felcsúton két választókörzet van, mindkettőben magasabb volt a részvételi arány a 2018-ashoz képest. Míg négy évvel ezelőtt a két körzet átlaga 81,25 százalék volt, most a két kerületben a választásra jogosultaknak 83,44 százaléka adta le a szavazatát a településen. Az eredményt illetően magabiztos Fidesz-győzelem született: nem volt kérdés lényegében egy pillanatig sem, hogy Tessely Zoltán ülhet be a parlamentbe az egyéni listáról az egyesült ellenék jelöltje, Balázs Péter helyett.

A Fidesz-KDNP jelöltjére most 813 szavazat érkezett, míg négy évvel ezelőtt 399. Az Egységben Magyarország jelöltje pedig 230 szavazatot kapott, ami jóval elmarad a négy évvel ezelőtti adattól, összesítve ugyanis az ellenzéki összefogásban most résztvevő pártok akkori voksait 366 szavazatot kapunk.

Az elégedettség tehát a szavazatok alapján növekszik Orbán Viktor sasfészkében, ám összesen 334-en még mindig elégedetlennek tűnnek.

A településen egyébként az egyéni listán az egyesült ellenzéken kívül is kaptak néhány voksokat: