20 millió forintra bírságolták az ismét félrevezetően kommunikáló Digit

A versenyhatóság márciusban feltételek és kötelezettségek előírása mellett járult hozzá, hogy a DIGI megszerezze az Invitel Távközlési Zrt-t. A tavaszi határozat egy megismételt eljárás során született, melynek megindítására – jelentős bírság mellett – azért volt szükség, mert a versenyhatóság a cég félrevezető információszolgáltatása miatt kénytelen volt visszavonni korábbi döntését.

Most kiderült, hogy a DIGI a megismételt eljárásban is hibásan szolgáltatott adatot, ezért a GVH-nak módosítania kellett újabb határozatát is. A versenyhivatal egyúttal 20 millió forint eljárási bírságot szabott ki a DIGI-re, amiért a cég mulasztása meghiúsította a hatóság számára a valós tényállás feltárását.