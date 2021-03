20-szor több vírus is lehet azokban, akiket a brit variáns fertőzött meg

Akár hússzor több vírus mutatható ki a brit típusú variáns által fertőzött személyekben, mint az eredeti, vuhani koronavírust elkapók szervezetében, derült ki a Neumann Labs-nál elvégzett PCR tesztek adatainak elemzéséből. Az eredményről a cég csütörtöki közleménye számol be.

A Neumann Labs nukleinsav-alapú PCR tesztek eredményeit összesítette, ez a fertőzés kimutatása mellett egy hatékony vírusterhelést mérő módszer is, megmutatja, hogy feltehetőleg mennyi vírus van az adott szervezetben. A közlemény szerint a cég napi 3 ezer tesztet végez el, és a pozitívak közül most már 95 százalékos a brit variáns aránya.

A friss elemzésbe csak a brit mutánssal fertőzött mintákat vonták be, ebből több mint 1500-at vizsgáltak meg. Arra jutottak, hogy ezekben a mintákban átlagosan 15-ször annyi vírus van, mint a vuhani típussal fertőzött mintákban. Szélsőséges esetekben ez lehet húszszoros különbség is. A Neumann Labs egyébként azt is megjegyzi, hogy a dél-afrikai variánsból a tesztelések során ők mindössze néhány esetet találtak.

Mivel a jelenlegi tudományos állásfoglalás szerint a betegekben lévő vírusmennyiség egyenesen arányos a betegség súlyosságával, feltételezhető, hogy a harmadik hullámban azért kerül egyre több ember - köztük fiatalok is - kórházba, mert a nagyobb vírusszámmal szemben kevésbé vagyunk védettek, áll a szövegben.