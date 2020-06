Milliárdos osztalékhoz jutott Tiborcz István a félkész visegrádi luxushotel eladásából

Emellett a cég tulajdonába került ingatlant 1,9 milliárd forintos értéken szerepeltették a könyvekben, ez azonban a szabályok szerint nem egyenlő a vételárral. Ezt igazolja az a tény is, hogy a 2019-es kimutatásukban a luxushotel eladása miatt 2,35 milliárd forintról nullára csökkent a tárgyi eszközök értéke a mérlegben. Egyszerűen megfogalmazva tehát a könyvekben 2,35 milliárdos értéken szereplő félkész hotelt adták el 3,6 milliárd forintért.

Ebből pedig arra következtethetünk, hogy jókora felárral sikerült Tiborcz István cégének túladnia az ingatlanon. A sajtóban korábban megjelentek szerint a vételár 2017-ben 1,6 milliárd forint körül lehetett. Ha ezt elfogadjuk, több mint kétszeres haszonnal sikerült megszabadulnia a félbehagyott szállodától a miniszterelnöki vőnek. Hogy ennek utánajárjunk, visszakerestük a Hotel VSGRD Kft. 2017-es beszámolóját, hátha abban is árulkodnak a számok a vételárról.

Gyakorlatilag az eredeti, május 31-ei határidőben nyújtotta be a cégbírósághoz a Tiborcz István közvetett tulajdonában lévő Hotel VSGRD Kft. a tavalyi évről szóló éves beszámolóját, mely jelentős pénzforgalomról árulkodik. Mint ismert, ez az a cég, melyen keresztül a miniszterelnöki vő még 2017-ben megszerezte Visegrádon a félbehagyott, üveghegy-hotelnek becézett szállodát. A megjelent hírek és nyilvános dokumentumok alapján bár terítéken lehetett a szálló befejezése, túl sokat nem haladhattak, így végül alig két évvel később, 2019-ben lepasszolták azt a szintén NER-körbe tartozó Szíjj László érdekeltségének.

