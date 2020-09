5 érv, miért papírozz papír nélkül

Az adminisztrációt végző kollégák is hamar megszeretik: postai sorban állás nélkül, néhány egyszerű kattintással el tudják küldeni az illetékesnek a szükséges iratokat.

Az érintésmentes adminisztráció egészségügyileg is optimális megoldás, ráadásul idő- és költséghatékony is.

Háromféle fizetési mód közül választva fizethetnek egymásnak azok a cégek, akik tanúsítást is elvégzik a platformon.

A TrustChain Systems Kft. úttörő módon, elsőként kínálja felhasználóinak az online szerződésmenedzsment 21. századi modelljét. Ez pedig nem más, mint a bizalmi szolgáltatón keresztül, távoli videóazonosítással megszerezhető minősített elektronikus aláírás (angol rövidítéssel QES), és az online szerkeszthető, mobiltelefonról aláírható, joghiteles dokumentumok, szerződések. Ma Magyarországon a TrustChain biztosítja az egyik legkorszerűbb szerződéskötő szoftvert, és a mobiltelefonos, joghiteles aláírás is felhasználóbarát, biztonságos, mégis innovatív megoldást jelent az üzleti szereplőnek az Európai Unió teljes területén belül.

A social distancing eddigi legnagyobb áldozata pedig valóban az ügyvitel: bérpapírok, szerződések, szállítólevelek, teljesítési igazolások kallódnak a posta és az irodák között, sokszor az illetékes kollégák és aláíró ügyfelek sem elérhetők térben és időben, és igencsak nehézkes megvalósítani személyes érintkezés nélkül, hogy minden a helyére kerüljön, a határidőkről már nem is beszélve. Márpedig úgy tűnik, hosszú távon prioritás lesz az érintkezésmentes ügyintézés , ezért fontos, hogy erre is racionális és költséghatékony megoldást találjunk.

Több jel is arra mutat, hogy a karantén miatt az ügyfelek és munkavállalók cégbe vetett bizalmának erősítése hosszútávon prioritássá válik, így minden lehetőséget érdemes megragadni arra, hogy erősítsük a bizalmat a csapatban és partnereinkben. Egy vállalat azzal reprezentálhatja a külvilág előtt felkészültségét a válságkezelésre, ha rendelkezik megfelelő válságkezelési programmal, amelynek része, hogy hatékonyan reagál az új helyzet szabályaihoz, jelen esetben az érintkezésmentes adminisztrációhoz.

Közeleg az ősz, egyre több cég fontolgatja, hogy akár az egész vállalkozást ismét home office üzemmódba állítja, de legalábbis mindenképpen nagyobb teret biztosít a munkavállalóknak arra, hogy eldöntsék, kívánnak-e távmunkában dolgozni. Ez azonban megnehezíti az adminisztrációt és a szerződéskötést is.

