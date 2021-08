6 éve csúszik, de némi drágulás után több mint 4 milliárdért most már megépülhet Sátoraljaújhely világrekorder kötélhídja

Közel négy éve írtuk meg, hogy mi az aktuális helyzet a most már hat éve tervezett sátoraljai kötélhíddal - a történet most, további csúszások és némi drágulás után bővült egy újabb fejezettel.

Rég volt már napirenden a projekt, így először röviden idézzük fel, miről van szó: 2015 óta terveznek már egy impozáns turisztikai fejlesztést Sátoraljaújhelyre, mely egyrészt a sátoraljaújhelyi vár turisztikai attrakciójának fejlesztésében áll, másrészt abban, hogy

700 méteres üveghidat építenek a Szárhegy és a Várhegy közé.

A későbbi kiírásokból kikerült az üveg kitétel, így most épp csak annyi biztos, hogy függőhidat akarnak, ám így sem szerény a projekt, mert ha megépül, akkor a hosszúságával világrekorder lesz.

Egy korábbi látványterv szerint így nézne ki a kötélhíd. Egy korábbi látványterv szerint így nézne ki a kötélhíd.

A teljes beruházásra - várfelújításostul - annak idején, első szándékból 2,5 milliárd forintot irányozott elő a kormány. Négy éve még csak a nyertes tervezőirodát - a Margit híd és a déli összekötő Duna-híd tervezésében is részt vevő MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.-t - hirdették ki, aztán jó ideig nem érkeztek újabb hírek a projektről. Ennek az lehetett az oka, hogy pereskedés indult, mivel a tervezett függőhíd lakóházak között is áthaladna.

A nagyközönség számára lassan feledésbe merülő beruházás most éledt fel, mutat rá a K-Monitor hétfői posztja. A bejegyzés szerint ugyanis a pereskedés lezárult, és meglett a konkrét munkálatok kivitelezője is. Mint írják, a korábban is induló NER-közeli Duna Aszfalt és A-Híd mellett most ajánlatot tett a nemzetközi szinten is jegyzett győri Graboplan Industrie, mely 4 milliárd 98 millió forintos ajánlatával nyerte meg a munkát. Vagyis a beruházás az eredeti tervekhez képest 1,5 milliárddal drágult.

A közbeszerzés friss dokumentumából pedig az is kiderül, hogy az építkezés mellett a függőhíd tervezése is az ő feladatuk lett, amiből arra lehet következtetni, hogy a négy évvel ezelőtt odaítélt tervezési munkák, illetve az azokért felelős cég végül nem kapnak szerepet a beruházásban.

A K-Monitor megjegyzi, hogy a nemzetközi sporteseményeken is dolgozó Graboplan Industrie éves árbevétele egymilliárd alatti, így nekik komoly tétel lesz ez a kötélhíd. A beruházás támogatói az évi egymillió turista mellett is fél évszázados megtérülésben gondolkodnak.