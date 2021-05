A fővárosé maradt a Rác fürdő

Stílusosan a Széchenyi-fürdő különtermében rendezték meg a Rác fürdő és hotel nyílt árverését hétfő délelőtt - írja laptársunk, a Privátbankár. A Rác Nosztalgia Kft. felszámolója a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ötmilliárd forintos kikiáltási áron hirdette meg a licitet - sorrendben a másodikat. A március végi elektronikus eljárása ugyanis váratlanul megszakadt. Az árverési felhívás ugyan megjelent az elektronikus árverési felületen, ám néhány órával később rejtélyesen el is tűnt onnan. (A rövid határidő ellenére három jelentkező lépett be a felületre.) A hirdetmény eltűnését később a titkosság sérelmével indokolták.

A mai nyílt árverésre tehát jó reményekkel indult a felszámoló - ám végül csak a BGYH regisztrálta be magát és fizette be az árverési előleget - 254 millió forintot. (A fővárosi fürdőcégen kívül a Magyar Államnak és az I. kerületnek is elővételi joga volt a két épületre.

11 éve áll üresen (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

A rövid ideig tartó árverésen - amelyen elméletben 2 milliós lépésekkel emelkedett volna a licit - tehát egyedül a BGYH jelent meg, és az ötmilliárd forintos kikiáltási áron veheti így meg a Rác Nosztalgia Kft.-t.

A Tabánban található - és korábban pazarul felújított Rác Fürdő 11 éve áll üresen - és pusztul rohamosan. A 3,3 ezer négyzetméteres néhány éve még gyönyörűen kinéző, de az elmúlt időszakban alaposan legatyásodott fürdőhöz egy kétezer négyzetméteres, 67 szobás hotelt építettek - ez sem nyílt meg eddig.

A licit elmaradását nem elsősorban az ötmilliárdos induló ár indokolta. A bonyodalmat az okozza, hogy a fürdő alatti földterület és a vízjog a főváros cégéhez, a Budapest Gyógyvizei és Hévizei (BGYH) tartozik. A két épületet üzemeltetni tehát elsősorban a BGYH-nak éri meg – az újabb felújítást követően.

Ez várhatóan további milliárdokba kerül majd, mert a gépészet, a liftek és az épületek alagsora is gyalázatos állapotban van - ez utóbbit néhány éve elöntötte az árvíz és ezért tönkrementek az ott működő berendezések is. A gyógyfürdő műemlék épületének a hotelnek a felújítása szerény számítások szerint is legalább 3 milliárd forintba kerülhet.