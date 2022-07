A hotdog árához nyúlni tilos, kötötte ki végrendeletében az Ikea alapítója

Az Oroszországból való kivonulás nem tette tönkre a világ leghíresebb lakberendezési áruházát, sőt, terjeszkedik. Stockholm belvárosában nyit új áruházat, miközben árulja oroszországi gyárait.

Teljesen új üzletpolitika mentén bővít az Ikea: eddig főleg a nagyvárosok külső részén nyitottak új áruházakat, ám most a svéd főváros legrégibb bevásárló központjába, a Gallerianba költöztek be, mintegy négy emeletet elfoglalva. Ez lesz a cég első ilyen jellegű áruháza Svédországban. Párizsban, New Yorkban, Tokióban és Torontóban már vannak hasonló városi üzleteik.

Hamarosan készen állunk arra, hogy megtegyünk egy történelmi lépést és megnyissuk első belvárosi áruházunkat Stockholmban, hogy még közelebb kerüljünk vásárlóinkhoz – emelte ki Jenny Vasquez Ling áruházvezető egy sajtóközleményben.

Az új áruház alapterülete 8000 négyzetméter. Összehasonlításképpen: a világ egyik legnagyobbja Ikea-ja 68 000 négyzetméter, egy közepes méretű pedig 35 000 négyzetméter körüli. Több mint 5500 termék lesz látható a polcokon és a padlókon. Lesz az áruházban egy használt bútor részleg is, igazodva az új trendhez.

Viccesen hangzik, de tény: a világot bejárta a hír, miszerint 20 év után emelte az áruházlánc a fagylaltok és üdítők árát. Ezek olyan olcsók voltak – 5 koronába kerültek, ami 200 forint sincs - hogy a legszegényebbek és a menekültek is meg tudták fizetni. Most se lesznek drágák, 9 korona az új ár. Ha ezt 40 forintos árfolyammal számoljuk, és a magyar vásárlók zsebéhez viszonyítjuk, akkor is nagyon olcsó. Nyilvánvalóan vevőcsalogató eszköz ez hosszú évek óta, de jellemző a menedzsment üzletpolitikájára, hogy előre bejelentették az árváltozást és külön megmagyarázták a döntést.

Decembertől tervezzük az áremelést – hangsúlyozta Marcus Carlsson, az Ikea Food svédországi menedzsere – de ennek nem az általános infláció az oka. - A megnövekedett szállítási és logisztikai költségek állnak a döntés hátterében. De ezután sem lehet olcsóbb üdítőt és fagylaltot kapni egész Svédországban, mint nálunk, sőt, a környező országokban se. Persze szívesebben csökkentettük volna az árat, de ez most nem megy. Igaz, erre is van példa: a vegán fagylalt olcsóbb lett: korábban tíz koronába került, most viszont kilencbe.

Annak idején az Ikea alapítója, Ingvar Kamprad, amikor még élt, kikötötte – sőt, a végrendeletébe is bele foglalta - hogy szociális okokból nem változtathatják meg a hot dog árát. No meg azért sem, mert ezekkel az árakkal milliókat csábítanak áruházaikba, akik azért ritkán távoznak onnan üres kézzel.

Jelenleg sem áll szándékunkban a hot dog árát emelni, bár ki tudja mit hoz a jövő – tette hozzá sejtelmesen Marcus Carlsson.

Mint ismeretes, az Ikea március 3-án bejelentette, hogy felfüggeszti tevékenységét Oroszországban és Belaruszban. Ezzel párhuzamosan eladják négy oroszországi gyárukat, és több száz alkalmazottat már elbocsátottak. A létszámleépítési folyamat támogatására az Ingka Group azt tervezi, hogy eladja oroszországi raktárját, ahogy az olvasható volt akkor több internetes felületen. Bezárták két logisztikai irodájukat, is Moszkvában és Minszkben.

