A koronavírus miatt fejre állhat az autóipar

Több nagy európai és amerikai autógyártó vezetője is azt jelezte a Financial Timesnak, hogy egy-két héten belül ellátási gondjaik lesznek. A kínai beszállítóik ugyanis leálltak a termeléssel a koronavírus okozta járvány miatt. Az ázsiai beszállítók pedig gyakorlatilag majd minden nagyvállalatnál ott vannak, így minden autóban vannak olyan alkatrészek és részegységek, amelyek gyártásában közreműködnek kínai cégek. Ezek a vélemények egyébként összecsengenek az egyik legnagyobb hazai beszállítócég, Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatójának a véleményével, aki a Portfóliónak beszélt arról, hogy koronavírus-járvány már most komoly gazdasági károkat okozott, főként Kínában. Mostanra azonban már a világ más pontjain is érezteti hatását a kínai termelés leállása, és néhány hét múlva Magyarországon is jelentkezhetnek ellátási gondok. A globális feldolgozóipari beszállítói láncokba Kína nagyon erőteljesen beépült az elmúlt időszakban, és ez alól Magyarország sem kivétel. Egyre kevesebb olyan termék van a világon, amihez nem használnak fel Kínából származó alkatrészeket - mondta a cégvezető.

Néhány szalagot már leállítottak a Hyundainál Néhány szalagot már leállítottak a Hyundainál

A probléma súlyát jelzi, hogy a Hyundai már bejelentette, hogy a termelés egy részét leállította a dél-koreai üzemeiben, és rövid időn belül felfüggeszthetik az összes ottani gyárban a termelést. Az ok, hogy nem érkeznek alkatrészek Kínából, így a koreai cégnél nem tudják a szerelőszalagokat működtetni. A világ ötödik legnagyobb autógyártója ugyanakkor azt is közölte, hogy megkezdték az alternatív beszállítók keresését, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson. A Hyundai egyébként az első olyan óriáscég, amely hivatalosan is jelezte, hogy a koronavírus miatt bezárnak Kínán kívüli egységet. Korábban csak a járvány sújtotta országban voltak leállások, így mások mellett az IKEA szünetelteti a bútorboltok nyitvatartását, ahogy a McDonald's és a Starbucks is számos egységének felfüggesztette a működését.

Összehangolt erőfeszítések vannak a károk enyhítésére, mielőtt az nagyon komoly károkat okozna, írta a már idézett cikkben a FT egy nagy autógyár felsővezetőjére hivatkozva. Problémát jelent, hogy az autógyárak hiába állnak szerződésben olyan európai beszállítókkal, mint a Continental vagy a Thyssenkrupp, ezek a cégek nagyon sok mindent Kínában gyártanak, illetve ők is számos alkatrészt kínai beszállítóktól szereznek be. A Continental például, amely valamilyen alkatrésszel gyakorlatilag minden Európában gyártott autóban érdekelt, 50 helyszínen termel Kínában. A hírek szerint a német vállalat is keresi az alternatívákat, hogy partnereit el tudja látni. A szakértők szerint óriási versenyfutás zajlik a színfalak mögött, hogy el tudják kerülni a gyártók a tömeges leállásokat. Ugyanakkor egyes vélemények szerint, ha a héten nem indulnak újra a kínai vállalatok, akkor aligha lehet Kínán kívül olyan mennyiségben és minőségben beszállítókat találni, akik pótolni tudják majd az autóiparban fellépő igényeket.

Nem csak az autógyártók egyébként, akik szorult helyzetben vannak, a sajtóbeszámolók szerint az elektronikai szektorban, a számítógép- és a mobiltelefon-gyártásban is nehézségek elé néznek a vállalatok, ha nem sikerül újraindítani Kínában a termelést. Emellett a nyersanyagtermelő vállalatok vezetőinek is komoly fejfájást okozhat a járvány, az ázsiai ország ugyanis – ahogy az a Concorde blogon megjelent ábrából is kiderül - számos alapanyag legnagyobb vásárlója lett az utóbbi években.

A pekingi vezetés által elrendelt karanténok miatti mozgáskorlátozás és más intézkedések felvetették az ellátási láncok nehézségeit, amely miatt sok vállalat fogja felülvizsgálni a mostani gyakorlatát, állítják a szakértők. A helyzet azonban korántsem egyszerű, hiszen több okból sem olyan egyszerű lecserélni a kínai partereket. Egyrészt azon az áron és mennyiségben nem sok helyen tudnak termelni, így a beszállítók lecserélése vagy az ottani üzem elköltöztetése önmagában is egy megfontolt döntést igénylő probléma. Vannak ugyan olyan feltételezések, hogy a kereskedelmi háború, majd most a járvány miatt több cég költöztethet át termelést Vietnámba, ezt azonban elsősorban azok a vállalatok tudják megtenni, amelyek számára Kína csak gyártóbázis, és mint felvevőpiac nincs jelentősége.

Akik ugyanis nem csak üzemeket létesítettek, hanem komoly értékesítést is végeznek, aligha tudják büntetlenül bezárni a gyáraikat. Ilyenek egyébként a nagy német autógyártók, amelyek az elmúlt egy évtizedben nagyon komoly piacot építettek ki Kínában, és a profitjuk számottevő része származik onnan. Hasonló cipőben jár a hírek szerint a Toyota, a Honda és a Ford is, melyek szintén a kínai értékesítés visszaesésével számolhatnak, ha a helyi üzemeiket bezárják és beszállítóikat leépítik.