A letelepedési kötvénybiznisz után vagyonkezelő céget alapított Rogán Antal évfolyamtársa

A letelepedési kötvénybizniszt 2017-ben állította le a kormány, a külföldieknek letelepedésért cserébe árult értékpapírok értékesítésében egyedüli magyarországi kapcsolódású és ismert háttérrel rendelkező cégként vett rész az Arton Capital Kft. A látszólag mai napig aktívan működő cég egyedüli tulajdonosa a bolgár származású Balogh Radosztina, aki a sajtóban megjelent információk szerint Rogán Antal egykori évfolyamtársa volt.

Aki az új évet új vállalkozás beindításával kezdte. Az Oui ma cuisine Kft. (magyarul: az én konyhám) 2020. január 28-án alakult meg, a bíróság pedig villámtempóban, már másnap be is jegyezte. A 3 millió forintos jegyzett tőkével létrehozott cég fő tevékenysége - ellentétben azzal, amire a neve utal - vagyonkezelés lett, de emellett vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységeket is felvett a tulajdonos.

A cég székhelye a Hajós utca 25. szám lett, ami nem ismeretlen környék az üzletasszony számára. 2016-ban ugyanis ide költöztették az Arton Capital Kft.-t, de ezen a címen található Balogh Radosztina másik cége, a Hajós Bisztró Kft. is, mely mozgó éttermi vendéglátással foglalkozik és a jelek szerint többször is meggyűlt a baja a jogdíjakkal.

A cégkivonat szerint három végrehajtás is folyamatban van a cég ellen, ebből az elsőt (2017. márciusában) az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület indította el, a következőt, 2018. februárjában a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága, majd két hónappal később még egyet elindított a hatóság. A cégbíróságon fellelhető dokumentumok szerint mindhárom esetben pár százezer forintos jogdíjak megfizetésével akadt problémája a Hajós Bisztró Kft.-nek.

A cég gazdasági eredményeit tekintve nem tűnik elhanyagolható tételnek ez a pár száz forint sem, hiszen az elmúlt három évet végig veszteséggel zárták, 2018-ban több mint 63 millió forint mínusz jött össze annak ellenére, hogy majdnem a duplájára nőtt a cég árbevétele. Ennél nagyobb problémát jelent azonban, hogy 2016 óta folyamatosan mínuszos a cég saját tőkéje, amit a jogszabályi megfelelőségek érdekében már rég rendeznie kellett volna a tulajdonosnak.

Ennél azonban sokkal jobban járt a tulajdonosnő az Arton Capitallal, még úgy is, hogy a kötvénybizniszt már évekkel ezelőtt leállította a kormány. 2018-ban az előző évinél 5 millióval több, 84 milliós árbevétel folyt be, és igaz, hogy a költségek ezt üzemi szinten veszteségbe húzták (-896 millió), a pénzügyi műveleteken több mint 1,3 milliárd forintos nyereséget könyvelhetett el, így összességében 315 milliós nyereséggel zárta a cég a 2018-as évet. Ebből Balogh Radosztina 300 millió forintot osztalékként is kivett. A jelek szerint ráadásul az elmúlt pár év a beszámolók alapján egyre jövedelmezőbb lett.

A Hajós Bisztró és az Arton Capital mellett ugyanakkor van még néhány érdekeltsége Balogh Radosztinának. Saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozik a 2015-ben létrehozott VEKASZO Kft. Az elmúlt pár évben fixen 11,16 millió forint árbevélt tudott elkönyvelni a társaság. Az üzletasszony talán legrégebbi cége a 2008-ban alapított VEKAL Kft., mely lábbeli-, bőráru-kereskedelemmel foglalkozik, de a tevékenységi körök között szerepel még egyebek mellett a hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme is. A jelek szerint azonban sem 2017-ben, sem 2018-ban nem volt már érdemi tevékenység, hiszen sem ráfordításokat, sem bevételt nem könyvelt el a cég. 2010-ben alapította a Három Sziget Kalandparkot is, melynek fő tevékenysége egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. Az elmúlt néhány évre nem lehet panasz ennél a társaságnál, hiszen bőven százmillió forint feletti árbevétel folyt be a kasszába, amiből a végén maradt pár millió forint tiszta nyereség is.