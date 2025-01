A magyarok nem igazán váltak be, filippínó munkásokra váltott az autómosó

Mások viszont kifejezetten örülnek a külföldiek jelenlétének, akik gyakran az angolul beszélő autótulajdonosokkal is könnyen szót értenek.

A Fülöp-szigeteki munkások munkamorálja példamutató, azonban Varga és műszakvezetője, Gergő rendszeresen szembesül előítéletekkel is. Egyes dolgozókat és ügyfeleket figyelmeztetni kellett, hogy a munkahelyen nincs helye a diszkriminációnak.

A külföldi munkaerő toborzására azért volt szükség, mert Varga tapasztalatai szerint sok magyar jelentkező nem jelent meg a munkakezdés napján, míg másokat fegyelmi problémák, például alkoholfogyasztás miatt kellett elküldeni. A helyzetet az Overseas Labour nevű közvetítőcég segítségével próbálta megoldani, amely a Fülöp-szigetekről toborzott munkavállalókat. A kétkörös kiválasztás eredményeként érkeztek Budapestre az első filippínó munkások, akik átlagosan 177 ezer forintos minimálbérért dolgoznak. A jövedelmük azonban a borravaló és céges juttatások révén akár havi 440 ezer forintra is felmehet.

Egyre több filippínó munkavállaló dolgozik a Monza budapesti autómosó-hálózatában, miután a magyar munkaerő fluktuációja és megbízhatatlansága komoly problémává vált. Varga Tamás, a hálózat vezetője a Telexnek elmondta, hogy tíz magyar jelentkezőből csupán egy válik be hosszú távon. „Az autó sokaknak intim tér, nem mindegy, kire bízzák” – hangsúlyozta.

