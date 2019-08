A Matolcsy-fiúk barátja, az Origo volt tulajdonosa áll az MKB rejtélyes új tulajdonosai mögött?

Kezdjük azzal, ami ismert. A négynapos ünnep előtti péntek délután adott ki sajtóközleményt a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. arról, hogy „az általa kezelt Uncia Magántőkealap közvetett tulajdonába kerül a Bankonzult Finance Zrt., amely így közvetett befolyást szerez az MKB Bank irányításában”.

Nincsen MKB magántőkealapok nélkül Nincsen MKB magántőkealapok nélkül

A tranzakció szereplői közül az eladó azonosításával van könnyebb dolgunk. A Bankonzult Finance Zrt. ugyanis Szíjj László tulajdonában áll – ezt az ismert tényt a Quartz közleménye is kihangsúlyozza. Volt idő, amikor Szíjjt még Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnereként kellett aposztrofálni, ma már azonban senkinek nem kell bemutatni, úgymond „alanyi jogon” is lehet említeni a nevét. Hiszen Duna Aszfalt nevű cége sorra nyeri a zsírosabb üzleti megrendeléseket. Legutóbb például a Napi.hu tájékoztatása szerint arra kapott jogot, hogy 5 milliárd 42 millió forintért megtervezheti és megépítheti az M44-es gyorsforgalmit a 4432-essel összekötő, úgynevezett Fürjesi utat. A G7 pedig arról tudósított, hogy a Kongóban 2020-ban megkezdődő, korábbi becslések szerint mintegy 138 milliárd forintba kerülő útépítésben is kap munkát a Duna Aszfalt.

Emellett néhány hete Szíjj megszerezte a Simicska Lajos egykor szebb napokat látott építőipari óriáscége, a Közgép felett is az irányítást. S már közel fél éve az övé az MKB közel 43 százaléka – csak a rend kedvéért: Mészáros és felesége 48 százalékos bankpakettet birtokol. Ebből a csaknem 43 százalékból 10 százalék az Eirene Magántőkealapé, amelyet Szíjj nyilvánosan is a magáénak vallott, 32,9 százalék pedig a Bankonzult Finance Zrt.-é, amely a mostani adásvétel tárgyát képezi.

Rejtélyes vásárló

Az eladóval szemben a vevő kilétét azonban már homály fedi. A Quartz közleményében csak annyi szerepel, hogy Szíjjal az Uncia Alpha Kft. állapodott meg, amelynek tulajdonosa az Uncia Magántőkealap. Az is kiderült, hogy az alapot a Quartz kezeli. De az már nem, hogy az alapba kik tettek pénzt. Utóbbiak ugyanis éltek azzal a jogszerű lehetőséggel, miszerint „... a befektetési jegyeinek tulajdonosi összetétele azonban nem képez nyilvános adatot, így a befektetők közvetlen hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra”.

Azt viszont semmi nem tiltja, hogy kicsit alaposabban utánajárjunk – úgymond jobb híján –, mi fán terem a Quartz, az Uncia Alpha Kft. és az Uncia Magántőkealap. Vizsgálódásunkat a mindenki által nyilvánosan elérhető, augusztus 20-án hatályos céginformációs adatok (Opten, Cégközlöny, Elektronikus Beszámolók) alapján végeztük el.

Kezdjük az MKB leendő tulajdonosváltását közhírré tévő Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel. A cég jogelődje, a Royal Property Invest Befektetési Alapkezelő Zrt. 2017 júliusában alakult, 100 millió forinttal, s az idén májusban keresztelték át Quartzra.

A Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. legalább 75 százalékot birtokló egyik tulajdonosa a Dry Immo Ingatlankezelő Zrt., a másik pedig a DryCom Informatikai Tanácsadó Kft. – mindkettő Száraz István tulajdonában áll. Érdekes egybeesés, hogy a Dry Immot Száraz 2017. július 1-jén alapította, pont azt követően, hogy Száraz eladta az Origo internetes hírportált működtető New Wave Media Csoportot a Magyar Stratégiai Zrt.-nek, amelynek egyetlen tulajdonosa Matolcsy György jegybankelnök fia, Ádám. Tavaly decemberben a New Wave a kormányzati médiát összefogó Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz került.

Görény, macska, rabló

De ez egy másik történet, mi maradjunk a Quartznál, jobban mondva a Dry Immonál és Száraz Istvánnál. Száraz ugyanis 2019. július 10-én kiszállt a Dry Immoból, ugyanakkor maradt annak vezérigazgatója. Történetünk szempontjából azonban a Dry Immo új fő tulajdonosának a személye az érdekes. Egy bizonyos Felis Magántőkealap szerzett ugyanis minősített többségi befolyást a Dry Immoban – ez legalább 75 százalékos tulajdoni hányadot jelent. A Dry Immo 2019. április 10-éig a Quartz egyedüli részvényese volt, akkortól viszont már csak minősített többséggel rendelkezik, mellette – mint már említettük – a másik Száraz-érdekeltség, a DryCom tulajdonos még.

Csak érdekességként, a Felisnek latinul három jelentése is van: görény, macska, rabló.

Ami azonban ennél lényegesebb, a Felis Magántőkealap ugyanazon a budapesti, II. kerületi címen van bejegyezve, mint a Quartz és az Uncia Magántőkealap. Továbbá Száraz István közvetett befolyása (DryCom Informatikai Tanácsadó Kft.) alatt álló kommunikációs cége, a Frank Digital. Amelynek minősített többségét ugyan a DryCom 2017 júliusában eladta Osváth Eszternek – ahogy azt a New Wave eladásakor Száraz kilátásba helyezte –, ám tavaly november óta ismét a DryComé a Frank Digital, immár teljes egészében. Ugyanezen a budapesti, II. kerületi címen van bejegyezve a New Wave Service Kft., amelyet 2018 novemberében a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. adott el a Magyar Stratégiai Zrt.-nek, amely Matolcsy Ádám kizárólagos tulajdona.

De ismét térjünk vissza az alaptörténetünkhöz, azon belül is a Quartzhoz. Amely honlapja tanúsága szerint négy alap kezelésére kapott engedélyt a Magyar Nemzeti Banktól: 2018. szeptember 17.: Panther Ingatlanfejlesztő Alap, 2018. november 21.: Neofelis Értékpapír Alap, 2019. április 17.: Uncia Magántőkealap, 2019. május 20.: Felis Magántőkealap.

Vezérigazgatói kapocs

Azt már a Quartz közleményéből tudjuk, hogy az MKB-ban 32,9 százalékos részesedést vásárló Uncia Magántőkealap tulajdonában áll az Uncia Alpha Kft., míg a Felis Magántőkealapnak minősített többsége van a Száraz István révén elhíresült és most is általa vezérigazgatott Dry Immoban. A Quartz másik két alapja közül a Panther Ingatlanfejlesztő Alapról érhető el nyilvánosan információ, ez az alap a Klau10 Invest Kft. üzletrészeit birtokolja, amely szintén a budapesti, II. kerületi címen székel.

De nemcsak a cím, hanem a vezérigazgató személye is kapocs a Quartz, az Uncia Alpha és a Klau10 Invest között. Mindhárom cégnek Valkó Mihály a vezetője. Róla annyit lehet tudni – részben a LinkedIn profiljából –, hogy 2001 márciusától 2014 márciusáig annál a CarNet Invest Zrt.-nél dolgozott, amely 2001 augusztusától 2015 szeptemberéig MKB-érdekeltség volt. 2015 októberétől 2018 áprilisáig az ABC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatóságában ült, mások mellett 2015 decembere és 2017 júniusa között Fekete Zoltánnal, a Pallas Athéné alapítványok vagyonát kezelő cég vezetőjével. A valaha Heim Péter egykori Századvég-vezető által fémjelzett, 2015 júliusáig még Hemisphere néven működött ABC-t erősen Fidesz-kötődésű cégként ismerik a piacon, abban Giró-Szász András egykori kormányszóvivő közeli ismerősei kaptak szerepet.