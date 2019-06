A Nike újabb merész húzással dobott kesztyűt a versenytársaknak

A sportszergyártók között kíméletlen verseny van, a nagy szereplőknek nem csak egymással, de a "no name" termékekkel is meg kell küzdeni. A Nike most olyat lépett, amely révén biztosan sok lojális vásárlót szerez.

Ahogy a vásárlók és az igényeik változnak, úgy kell megújulni a nagy sportszergyártóknak is. Ma már nem elég menő sportolókat szerepeltetni a reklámokban, hiszen a Nike, az Adidas és a Puma mellett erre kisebb márkák is képesek, elég csak az Under Armour példáját kiemelni, amelynek cipőjét napjaink egyik legjobb kosárlabdázója, Stephen Curry hordja.

Aki tehát ki akar tűnni a tömegből, annak olyan innovatív lépéseket kell tenni, amivel a vásárlókat elkötelezetté teszik. Persze az sem árt, ha tematizálni tudják a közvéleményt, és a közösségi médiában folyamatosan forog a cég neve. Tavaly őssszel a Nike például olyan kampányt indított, amelynek fókuszában az amerikai focista Colin Kaepernick volt. A játékos azt követően szorult ki a ligából, hogy 2016-ban elindította a feketékkel szembeni rendőri brutalitás és túlkapások miatti tiltakozó akcióját, ráadásul ebben számos játékostársa is követte. Az egykori irányító az amerikai himnusz alatt térdre ereszkedett, ami komoly médiafigyelmet és visszangot váltott ki. Maga Donald Trump számos kirohanást intézett ellene a közösségi médiában, ami részben a kívánt hatással ellentétes volt, hiszen tovább erősítette Kaepernick és társainak akcióját.

Amikor aztán elindult a Nike kampánya a "Higgy valamiben, akkor is ha mindened fel kell áldoznod" (Believe in something, even if it means sacrificing everything) címmel, először sokan felszisszentek, hogy a cég darázsfészekbe nyúlt. Később viszont az lett a konklúzió, hogy ugyan nem kockázatmentes a lépés, de az akció kockázat-hozam aránya jól átgondolt volt. Arról nem is beszélve, hogy a hirdetésekben szereplő megosztó személy miatt óriási médiavisszhangja volt az akciónak. Ráadásul a közösségi médiában is hetekig a vezető témák között volt a Nike kampánya.

A Nike legújabb akciója ugyan messze nem ennyire megosztó, de a maga módján ez is bevállalós. A sportszergyártók ugyanis a kampányaikban rendre igyekeznek nagyon sportos embereket szerepeltetni, és akik az általános képtől eltérnek, azoktól a vállalatok vizuális tekintetben igyekeznek azért távol tartani magukat.

Most viszont a vállalat egyik komoly zászlóshajójának számító NikeTown-ban helyeztek el két különleges bábút. A londoni központhoz tartozó kiemelt üzletükben ugyanis egy plus size modellt és egy parasportolót mintázó kirakati baba is bekerült. Biztosan lesz olyan, akikben ezek a figurák visszatetszést keltenek, ám a szakértők szerint itt is egy jól átgondolt stratégia mentén hoztak döntéseket. Míg korábban a túlsúlyos emberek kis százaléka sportolt, addig manapság ez már sokkal gyakoribb, így egy olyan piaci résbe teszi be a lábát a Nike, ahol lelkes és hűséges vásárlókra tehet szert. Igaz, a plus size kategóriába nem most vágtak bele, ugyanis két éve forgalmaznak ilyen termékeket.

Plus size baba a Nike üzletében (Forrás: Nike)

Parasportolóból valószínűleg jóval kevesebb van, mint a konfencióméretnél nagyobb ruhát keresőkből, az ilyen termékek bemutatása és forgalmazása viszont nagyon sokakban elismerést válthat ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a bár valószínűleg a Nike akciója jelentős médiafigyelmet kap és sokan fogják velük azonosítani a plus size-os próbababákat, korábban több londoni üzletben elkezdték ezeket tesztelni, így az Old Navy és Nordstrom, boltjai mellett a Debenhams is alkalmazott már ki ilyen figurát.