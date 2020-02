A pelenkákat és bébiételeket is szétkapkodják a víruspánik miatt

Egyre jobban tartanak az emberek a koronavírus hazai megjelenésétől, a héten megkezdődött az ilyenkor szokásos tartósélelmiszer-felhalmozás is. Hogy az élelmiszerboltokat mennyire rabolják le a pánikvásárlók, arról megoszlanak a vélemények: a kereskedelmi szövetség szerint nem jelentős a forgalomnövekedés, a CBA és saját tapasztalataink szerint viszont igen.

A liszt-olaj-kenyér szentháromságon túl most első látásra meglepő árucikkek intenzív felhalmozása is megkezdődött:

tömegesen rendelik az emberek a pelenkát és a bébiételt.

Az ország legnépszerűbb baba-mama webshopja, a pelenka.hu legalábbis szerdáról csütörtökre 500 százalékos forgalomnövekedést regisztrált az említett termékkategóriákban. De nem csak ezeket kapkodják el az emberek. Csereklei Zoltán kereskedelmi igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy webshopuk a járványveszély miatt elkezdett kézfertőtlenítőket és védőmaszkokat is árusítani, melyek szintén slágertermékké váltak, mert ezek a cikkek a patikákban már jellemzően elfogytak.

Mivel nekik ezekből a termékekből volt még raktáron, nem csak a vásárlók veszik tőlük, de viszonteladók és gyógyszertárak is tőlük szerzik be őket, mert ezek jellemzően kínai gyártású cikkek, az importjuk pedig most a fennálló vírushelyzet miatt szünetel. A maszkhiány a legégetőbb, Csereklei szerint azokat több helyütt akár tízszeres áron is árulják.

A védőmaszkok korlátozott hozzáférhetősége miatt a cégtulajdonos rendkívüli indulatokat tapasztalt, előfordult, hogy az emberek üvöltözni kezdtek egymással a gyógyszertárakban a maszkok utáni taposásban, és egyik esetben verekedéssé is fajult a dolog, rendőrt kellett hívni, magyarázta Csereklei.

A vásárlások száma mellett a kosárérték is megnőtt a pelenka.hu-n, mégpedig a duplájára. Maszkokból például náluk egyszerre 10-20 darabokat rendelnek az emberek, tehát valóban felhalmozás folyik.

Szintén a forgalom megugrásáról számolt be a Baba Mama Webáruház. Fekete Nikoletta cégvezető elmondása szerint a fertőtlenítő sprayből és az antiallergén/lebomló tisztítókendőkből, valamint a baba törlőkendőből kimagaslóan többet vittek a vásárlók, az eddigi rendelésekhez mérten a dupláját. Összességében azonban náluk a kosarak termék-összetétele és értéke nagyjából változatlan maradt, ami alapján itt felhalmozásról még nem beszélhetünk, illetve a fertőtlenítők sem egyik napról a másikra lettek keresettebbek, ezeket már januárban elkezdték jobban vásárolni. Ez a webshop bébiételek forgalmazásával nem foglalkozik, pelenkáéval igen, ám abból nem kezdett el több fogyni. A február hagyományosan gyengébb forgalmú hónap szokott lenni, idén viszont hozza a december szintjét, amin kicsit a cég is meglepődött, fűzi hozzá Fekete.

A BabaMarketnél két termékkategóriában láttak megugró forgalmat a múlt hét közepe óta. Az egyik termékkör az infra lázmérők, hőmérők a másik pedig a fertőtlenítők. Sági Sándor ügyvezető elmondása szerint az érintés nélküli lázmérőknél mind a saját készletünk, mind pedig az importőr cég készlete teljese lemerült. A webshop fertőtlenítő-készletei is hiányosak jelenleg. A kereslet viszont nem csappan, a vásárlók számos fórumon próbálnak érdeklődni a várható utánpótlásról, mondta Sági.

Van olyan bababolt is, amelyet egyelőre teljesen érintetlenül hagy a koronavírus-pánik: a fizikai üzletet is üzemeltető budapesti Babaszafari sem a Váci úti egységében sem a webshopon nem tapasztalt forgalomnövekedést a fenti termékkategóriákban, közölte megkeresésünkre a cég részéről Erdődi Zoltán.