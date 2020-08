A Strabag dolgozhat a neszmélyi kompon - a beruházás 1,8 milliárd forint

Az átkelő lábakon álló neszmélyi épületének alapterülete 170 négyzetméter, a létesítményben 100 négyzetméteres emeleti teraszt is kialakítanak. A Strabag a magyar oldalon 28 parkolóhelyet épít, a szlovák oldalon 9 helyet alakítanak ki.

A fejlesztés költsége csaknem 1,8 milliárd forint, a beruházás 85 százalékát európai uniós forrásokból, 15 százalékát magyar és szlovák költségvetési forrásokból fedezik. A kompot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerzi be. A szlovákiai fejlesztésekért az Ister-Granum EGTC felel.

