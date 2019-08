A TV2 is belehúz augusztus végén

Kedden jelentette be új őszi műsorait a csatorna. Ha valaki figyelmesen követte a korábban a TV2 által közzétett információkat, akkor nem érte meglepetés. Augusztus 26-tól az Ázsia Express és a Kapd el, ha tudsz! lesz hétköznap esténként.

Augusztus 26-tól változatos újdonságokkal nyitja meg az őszi szezont a TV2, közölte kedden a csatorna. Az esti műsorsávban a Tények és a Tények plusz után, ahogy a nyár végén már kialakult, 19:10-től indul az esti időszak, amely jelenleg az RTL Klubon a Fókusz műsorsávja, de addig természetesen ott is változhat a műsorrend.

A TV2 az esti időszakra egy korábban már bevált formátumot vesz elő újra, hiszen jön az Ázsia Expressz 2. Az utazós reality-ben újra hét páros vállalkozott arra, hogy itthoni életét hátrahagyva belevágjon az egzotikus kalandba, és versenybe szálljon Srí Lanka, India és Thaiföld útvesztőin az akár 10 millió forintos fődíjért. A műsor kapcsán a csatorna egyébként folyamatosan adott tavasz óta információkat, így az őszi indulás korántsem nevezhető meglepetésnek. Hasonlóképpen a résztvevő párosokról is lehetett már tudni. Az új évadban egyébként olyan ismert duók szerepelnek, akiket a való életben is szoros kötelék fűz egymáshoz: Demcsák Zsuzsa és Kandász Andrea, a Liu-testvérek, Ádó és Sanyi, Janicsák Veca és férje, Ábel, Hódi Pamela és modell barátnője Huszár Zsófi, Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti, Bereczki Krisztián és edzőtársa, Bohos Kornél, valamint Horváth Gréta influenszer és párja, Meggyes Dávid. A műsort ázsiai terepen is már rutinosan mozgó Ördög Nóra vezeti majd.

Erős képi világgal indul az Ázsia Express (Fotó: TV2) Erős képi világgal indul az Ázsia Express (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz 2 után egy új gameshow jelentkezik, amelyről az elmúlt hetekben már kommunikált a TV2. Ez a nemzetközi tévécsatornákon Catch Point néven futó vetélkedő, amely itthon Kapd el, ha tudsz! címmel kerül adásba. Korábban voltak olyan pletykák, hogy a gameshow műsorvezetője Stohl András lehet, ám helyette a csatorna másik kvízmestere, Kasza Tibi lesz. A játékban a résztvevők tudása mellett a reflexük is kulcsfontosságú lesz. A TV2 ígérete szerint minden eddiginél látványosabb lesz a vetélkedő, a műsor egyedülálló képi világgal varázsolja el a nézőket, óriás méretű stúdiójával és hatalmas ledfalaival.

A hétköznapok mellett a hétvégéken is nagyon beleerősít a TV2, hiszen szeptember 1-től, minden vasárnap 18:55-kor vadonatúj köntösben tér vissza a képernyőre a csatorna legsikeresebb műsora, a Sztárban Sztár. A tévétársaság úgy tűnik előremenekül, hiszen az már a legutóbbi évad során kiderült, hogy elfogytak azok a celebek, akik a csatornához kötődnek, és a közönség számára is vonzóak. Így most csavartak egyet a formátumon, és A Sztárban Sztár leszek! című produkció keresztezi a tehetségkutatók és a népszerű átváltozó show elemeit. Ezúttal civil jelentkezők mutathatják meg rátermettségüket. Aki mind hangban, mind megjelenésben tökéletesen hozza az ikonikus külföldi és hazai előadókat, elnyerheti a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet.

A zsűri tagjai a konkurencia X-Faktorához hasonlóan mentorálják is majd a versenyzőket. Ez Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tomi számára talán újdonság lehet, de a zsűri negyedik tagja, Tóth Gabi vélhetőleg otthonosan fog mozogni ebben a szerepkörben is.

Az őszi időszak nyitánya mellett az év hátralevő részéből is megvillantott valamit a TV2, hiszen bemutatkozott a Catch! – Úgyis utolérlek! című vadonatúj szórakoztató műsor. A TV2 ebben új szintre emeli a fogócskát, hiszen itt a legjobb sportolók, az atlétikus hírességek és a civil játkosok célja, hogy utólérjék a másikat, olyan extrém pályákon és vicces játékokban, amikről gyerekkorukban csak álmodoztak.

Emellett újabb részletek derültek ki a TV2 Majkával közös, leendő gameshowjáról is. A Nyomd a gombot tesó! című műsorban nyolc körön keresztül 50 milliós pénznyereményért játszanak majd a párosok, akiknek nemcsak kvízkérdésekre kell választ adniuk, de olyan izgalmas elemeket is tartalmaz a formátum, ami a játékosok adrenalin szintjét is megmozgatja. A TV2 közleménye szerint a felhívóra csak az első héten több, mint hatezren jelentkeztek, ami kimagaslónak számít ebben a műfajban.