Alaposan megemeli az árait a DIGI, de kiskapukat is kínál az ügyfeleknek

Lapunkhoz eljuttatott közleményez szerint A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (DIGI), valamint a társaságba olvadó Invitel Zrt. 2023. január 1-től módosítja vezetékes és műholdas szolgáltatásainak listaárát. A közlemény szerint a cég " a jelenlegi makrogazdasági helyzethez igazítja szolgáltatásainak árazását", és a magyarországi árszínvonal gyors emelkedése, illetve az energiaválság miatt kényszerül áremelésre.

Az áremelés nem érinti a hűségidős szerződéssel rendelkező ügyfeleket, viszont

Aki ezt mérsékelni akarja, annak több lehetőséget is biztosít a cég. A DIGI

"az árváltozással egy időben a szolgáltató hűségprogramot és e-Pack néven új elektronikus számlázási csomagot és ehhez kapcsolódó kedvezményt vezet be. A most bevezetett hűségprogrammal a 12 hónapos hűségidőt vállaló ügyfelek számára – a 2023. január 1-től érvényes listaárakhoz képest – az egy termékkel rendelkezők esetében 500 forint, a két vagy három szolgáltatásra előfizetőknél 1000 forint havidíj kedvezményt biztosít a DIGI. Emellett az az új e-Pack csomaghoz kapcsolódó kedvezmény aktiválása havonta további 500 forint szolgáltatási díjkedvezményt is jelenthet az előfizetőknek. Az új díjkedvezménnyel minden vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő előfizető élhet. Fontos, hogy a korábban már elektronikus számlázásra átállt ügyfeleknek is nyilatkozniuk kell, amennyiben az új e-Pack csomagot és a hozzá tartozó kedvezményt igénybe szeretnék venni."