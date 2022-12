Avatar 2: bankot robbant a legendás film folytatása?

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy James Cameron kultikussá vált filmje, az Avatar minden korábbi rekordot megdöntve óriás kasszasiker lett. Sőt,

a mai napig ez a globálisan legtöbb bevételt hozó film.

Nem véletlen, hogy a Disney régóta próbálta rávenni az alkotókat, hogy készüljön folytatás, ám a rendező a pletykák szerint jó ideig vonakodott. Végül a médiaóriás egyik mozis leányvállalata, a 20th Century Studios gyártásában elkészült a film és szerda éjszaka el is indult újabb hódító útjára.

Az korántsem egyértelmű, hogy képes lehet-e a lélektani 2 milliárd dolláros bevételi határt megugrani. Netán az első rész 2,9 milliárdját is túlszárnyalva rekordot dönteni. A régóta várt folytatás, az Avatar: A víz útja (Avatar: The Way of Water) kapcsán ugyanis előzetesen az elemzők azt várják, hogy a nyitóhétvégén az amerikai piacon 150-175 millió dollár közötti bevételt érhet el. Ez egyébként az első rész hasonló adatát túlszárnyalná, ám az idei rangsorban például csak a harmadik legnagyobb összeget jelentené. A májusban bemutatott Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmmel ugyanis 187 milliót kasszíroztak a mozipénztáraknál, míg a Fekete Párduc második része 181 milliós bevételt ért el.

Érdekesség, hogy az Avatar első része 2009 végén került a mozikba, és az első hétvégés bevétel csak 77 millió dollár volt. Igaz, ezt ellensúlyozta az, hogy ritkán látható hosszú ideig tartották műsoron a filmet, az Egyesült Államokban 234 napig vetítették, 2010 augusztusáig. Ez idő alatt 785 millió dollár bevételt hozott, ami kimagasló, ám a top 3 amerikai sikerfilmbe kerüléshez mégsem elég mindez.

Pénzügyi szempontból a nagy durranást ugyanis a nemzetközi siker jelentette, hiszen világszerte 2,1 milliárd dollár feletti bevételt ért el a film. Jellemző, hogy a hazai (amerikai) bevételek aránya 27 százalék, ami a minden idők top 20 bevételét elérő filmek között a legalacsonyabb.

Nem lesz erős konkurencia

Az Avatar második része számára ugyan nincs garantálva a biztos pénzügyi siker, ám a feladatát a konkurensek nem fogják nagyon megnehezíteni. A kultikus első rész sikere okán ugyanis egy stúdió sem akarta kockáztatni, hogy egy-egy nagyobb költségvetésű alkotása azért „vérezzen el”, mert az Avatar ellen kell bizonyítania. Így aztán vagy már az ősz első felében moziba kerültek az ilyen alkotások, vagy csak jövő februárban fognak. Ebből kifolyólag az év végi időszakban a filmes élményre vágyók számára kis túlzással nem lesz más alternatíva.

2 milliárd dollár feletti bevételt várnak a kultikus film folytatásától. Fotó: Disney

Az sem mellékes, hogy a film nagyon sok helyen 3D-s formátumban kerül a mozikba, ami jellemzően magasabb jegyárakat jelent. Az EntTelligence becslése szerint „A víz útja” esetén a 3D-s jegyek átlagosan 16,50 dollárba kerülnek, míg a 2D-s jegyeket darabonként körülbelül 12,50 dollárért lehet megvenni. Az előzetes prognózisok szerint a kezdeti időszakban a látogatók legalább fele a háromdimenziós változatra ül majd be, ami komoly extrabevételt jelenthet. Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy az egyik legsikeresebb idei filmet, a Fekete Párduc 2-t a nézők 17 százaléka nézte ilyen módon.

A prémiumáras jegyek előtérbe helyezése nem véletlen, James Cameron ugyanis azt nyilatkozta a GQ-nak, hogy a filmnek a történelem harmadik vagy negyedik legnagyobb bevételű filmjévé kell válnia a nullszaldós eredmény eléréséhez. Mindez azt jelenti, hogy globálisan át kell lépnie a 2 milliárd dolláros határt.

Kulcskérdés lesz a kínai bevétel

Ahhoz, hogy a nemzetközi piacon hasonló sikert érjen el a folytatás, mint amilyen az első rész volt, nagyon fontos lenne a sikeres kínai szereplés, az eredeti alkotás ott 265 millió dollárt ért el. A járványhelyzet miatt viszont komoly kérdőjelek adódnak. 2021-ben a Covid után újranyíló mozik ott érték el a nagy piacok közül a legnagyobb bevételnövekedést, így, ha a híreknek megfelelően valóban lazítanak a kínai járványügyi protokolon, akkor az Avatar 2 komoly bevételeket érhet el. Érdekesség, hogy az első rész bemutatásakor az ottani mozis bevételek 1 milliárd dollár alatt voltak, míg a forgalom mára éves szinten 8 milliárd dollárra rúg.

Nem véletlen egyébként, hogy a Disney a film esetében kiemelt piacként kezeli a kínait. Ennek megfelelően a legfontosabb döntés az volt, hogy az Avatar 2 az amerikai premierrel együtt debütál az ottani mozikban is. Ez abból a szempontból nem újdonság, hogy a Disney számára ez korábban már bevált. A „Bosszúállók: Végjáték” című filmet ugyanis az Egyesült Államokban és Kínában ugyancsak egyszerre vetítve dobták piacra. Ennek köszönhetően a nyitóhétvégéket tekintve ez az alkotás a filmtörténet legmagasabb szintű globális bevételét hozta.