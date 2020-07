Az állami programok tartották életben a magyar autópiacot

Egy éve indult a nagycsaládosok autótámogatási programja, amely komoly sikernek tekinthető. Több tízezer család igényelte a támogatást, és nagyon sok olyan volt köztük, aki vélhetően a sokgyermekeseknek járó pénz nélkül aligha tudott volna új autót venni. Nem csak a lakosság, hanem a kereskedők is áldásként tekintenek a programra.

Tavaly sok olcsó kocsival szórták meg a piacot

2019 július 1-én indult el a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, amely kapcsán akkor azt írtuk, általános vélemény, hogy az érintettek olyan „ajándékot” kaptak a kormánytól, amit dőreség az asztalon hagyni. Ráadásul az új családtámogatási csomagban ez azon kevés elem egyike, amelyhez a családoknak nem kell újabb gyermeket vállalni, hogy igénybe vehessék.

Már az első hetekben látszódott, hogy sokak számára jelent komoly segítséget az állami támogatás, ráadásul a potenciális vásárlóknak abból a szempontból szerencséjük is volt, hogy az autógyártók is lehetőséget láttak a programban. Januártól ugyanis változtak az uniós emissziós előírások és számos gyártónak volt olyan modellje a támogatás által érintett hétüléses kategóriában is, amely az új standardoknak már nem felel meg. Éppen ezért számukra kapóra jött, hogy kisöpörhetik ezeket a készleteket, és ennek megfelelően nagyon kedvező konstrukciókkal rukkoltak ki a kereskedők.

A belépő szintet jelentő Dacia esetében például az árak nem érték el a 4 millió forintot sem, ami azt jelenti, hogy ekkor a nagycsaládosok a jármű árának az 50 százalékát kapták meg, nem pedig a maximális 2,5 millió forintot. A ma már francia kézben lévő egykori román autómárka mellett a Fiat, a Citroen és a Renault is kínált olyan autókat, amelyeknél a vevők 2,5 millió forint körül, vagy akár az alatt hazavihettek egy viszonylag jól felszerelt családi egyterűt.

Ezekhez képest eggyel magasabb polcot jelentett az Opel Zafira, az akciósan kínált Volkswagen Caddy, a Ford és a Skoda, nem véletlen, hogy ezek a márkák is bekerültek a legkelendőbb 10 márka közé. A másik véglet a Volvo, az Audi és a Lexus volt, amelyekből ugyan csak néhány darabokat vásároltak a támogatást felhasználva, a sajtó mégis felkapta az ügyet, és olyan írások jelentek meg, amelyek az sugallták, mintha tömegesen váltottak volna a nagycsaládosok luxusmárkákra.

Ezzel szemben a valóságban - a korábban közzétett információk szerint - az autók 20 százaléka Dacia volt. Noha csak márka szerinti bontást lehetett megismerni, modellekre nem bontották le a statisztikát, de ezek alapján is sejthető, hogy további 25-35 százaléka a megvett autónak a támogatás nélkül 7 millió forint alatti ársávban lehetett, és hasonló arányban voltak a 7-8,5 millió forint közötti modellek. A megvásárolt autóknál 10 százalék alatt lehetett azoknak az aránya, akik 10 millió forint feletti értékű járműre kérték a nagycsaládos támogatást.

A saját erő és a lízing dominált

Az már a Lízingszövetség statisztikáiból derül ki, hogy jelentős számban voltak olyanok, akik a támogatás ellenére sem tudták önerőből előteremteni a jármű vételárát. Az ilyen vásárlók előszeretettel vettek igénybe lízingkonstrukciót. Április végéig összesen 3605 új hétüléses autóra kötöttek összesen több mint 10 milliárd forint értékű lízingszerződést az érintett nagycsaládosok a 2019 júliusában indult állami autóvásárlási programban. A jóváhagyott lízingszerződések száma meghaladja a 4 ezret, vagyis több mint 400 autó esetében már zöld utat kaptak az érintettek, de az autó átadása még nem történt meg - közölte a Magyar Lízingszövetség.

Thomka Ferenc, a szervezet elnökségi tagja azt közölte: „A jóváhagyott és a megkötött szerződések száma közötti különbség azzal magyarázható, hogy sok esetben a megrendelt autók csak hónapokkal később érkeztek meg a kereskedőkhöz.” Hozzátette: A támogatott hétülésesek közel fele került lízingügylet segítségével a nagycsaládos vásárlókhoz.

A nagycsaládos autóvásárlási program kapcsán egyébként meglehetősen vegyes kép alakult ki a finanszírozást tekintve. A lapunknak válaszoló bankok közül a K&H Bank például azt tapasztalta, hogy kevesen fordultak hozzájuk hitelért. Ők úgy látták, hogy aki ezzel a támogatással vett autót, annak jellemzően nem volt további hitelre szüksége.

A másik végletet azok a bankok jelentették, amelyek szerint a program a hitelek esetében is komoly pezsgést hozott. A CIB szakemberi például úgy látták, a piacon élénk érdeklődés volt tapasztalható a nagycsaládos programban vásárolható gépkocsik finanszírozása iránt, melyet zártvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban, leginkább forintalapon, fix kamatozással választották. Hasonló visszajelzést kaptunk a Budapest Banktól is, ők azt jelezték, hogy kifejezetten érezhető volt az élénkülés. Ez annak is köszönhető, hogy a magánszemélyek teszik ki az új autók vásárlóinak a kisebb hányadát, ezért a kisebb bázisra nagyobb arányos hatást gyakorolt a program.

A Takarékbank és az MKB is azt jelezte, hogy a szabadfelhasználású személyi hitelek esetében nem mérhető ennek hatása. Hasonló választ kaptunk az OTP-től, azt írták, a személyi kölcsön termék szabad felhasználású kölcsön, így ennek megfelelően a bank az igénylés során a hitel felhasználásával, céljával kapcsolatban statisztikát nem készít. Az MKB szakemberi egyébként azt válaszolták, hogy a visszajelzések alapján a nagycsaládosok autóvásárlása a legtöbb esetben saját forrásból vagy autólízingből kerül kipótlásra.

Sokat köszönhetnek a nagycsaládos programnak a kereskedők is

Elsősorban a program, kisebb részben a megrendelt járművek leszállításának csúszása komoly szerepet játszott abban, hogy a magyar autópiac erősen felülteljesítő volt a járvány hónapjaiban. 2020 első félévében 25,3 százalékkal kevesebb új autót adtak el Magyarországon, mint az előző év hasonló időszakában. Ez az adat a kelet-közép-európai régióban a legkedvezőbb, a környező országokban a visszaesés jellemzően 30 százalék felett alakult.

A környező országok közül a magyar mellett egyedül a cseh autópiac úszta meg 30 százalékosnál kisebb mértékű visszaeséssel a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági leállást. Míg a legtöbb régiós országban (Románia, Szlovénia, Szerbia, Szlovákia, Lengyelország és Ausztria) 31 és 36 százalék között alakult az értékesített új autó számának a csökkenése, Horvátországban ez az érték elérte az 54,4 százalékot.

Európai uniós kitekintésben is kiemelkedően jónak számítanak a magyar autópiaci adatok. Az európai autógyártók szakmai képviselete, az ACEA által közölt adatok szerint a közösségben mindössze két államban, Finnországban (-21,4%) és Svédországban (-25,1%) volt kisebb a csökkenés a magyar értéknél. A négy legnagyobb uniós autópiac közül a spanyol szenvedte el a legnagyobb, 50,9 százalékos zuhanást, Olaszországban 46,1 százalékos, Franciaországban 38,6 százalékos, míg Németországban 34,5 százalékos volt a visszaesés mértéke.

Az elektromos autók is nagyon mennek most

Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke szerdán az M1 csatornának nyilatkozva világította meg a magyar piac relatív jó teljesítményét. Az elnök elmondta, a járvány kezdetén az új autók értékesítése az előző évhez képest 10-15 százalékra esett vissza.

Ugyanakkor a gyártók nem állították le a kiszállításokat, és mivel a szervizek, valamint az okmányirodák továbbra is üzemeltek, az új autókat át tudták adni a járvány alatt is. Sokat számított az is, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási programjának keretében megrendelt autók éppen ekkor érkeztek meg. Így nem szakadtak meg a folyamatok, és a kereskedők számára is fontos "pénzbeáramlás".

Gablini Gábor szerencsésnek nevezte azt is, hogy a kormány - a kérésükre - felgyorsította a nagycsaládosok autóvásárlási programjának és az elektromos autók támogatásának kifizetéseit, ami szintén a márkakereskedőket segítette. Az is jót tett a piacnak, hogy május 4-től - legalábbis vidéken - újra lehetett indítani az életet. A szakember szerint az állami támogatások továbbra is segítik a piac élénkülését. Az elektromos autók vásárlásának állami támogatása nagyon népszerű, és sokan veszik igénybe: a június 15-én indult programot egy nappal később fel kellett függeszteni, mert a teljes támogatási keret elfogyott.

