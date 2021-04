Az elektromos autók is húzták idén a piacon

Némileg csalóka képet mutat az egy évvel ezelőtti, illetve az idei első negyedéves adatok összehasonlítása, hiszen 2020 első két hónapjában még dübörgött a piac, majd márciusban nagy törés jött. Ezzel szemben 2021 első két hónapjában az eladott járművek száma még elmaradt az egy évvel korábbitól, ugyanakkor márciusban az alacsony bázis miatt már világszerte látványos növekedést láthattunk. Így összességében az első negyedévben a járműiparban már számos régióban növekedést mértek, így például az Egyesült Államokban, Kínában, de Magyarországon is.

A második negyedévben az alacsony bázis miatt látványos növekedés elé nézünk, a nagy kérdés az lesz, hogy az év második felében hogyan alakulnak a számok. A szakemberek ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy a 2020-as évnél sokkal jobban alakul majd az új autók értékesítése, és akár a 2019-es számokat is megközelítheti a piac.

A legnagyobb növekedés előtt egyértelműen az elektromos autók állnak, hiszen itt jellemzően 50-100 százalékos ugrásokat is láthattunk. Ebben számos tényező játszik szerepet, kezdve a környezetvédelmi szempontoktól egészen a kínálat jelentős bővüléséig. Az elektromos piac úttörői mellett pedig a hagyományos autógyártól is mind komolyabb erőforrásokat összpontosítanak erre a területre, növelve a fejlesztési költségeket. Mindezzel párhuzamosan számos új modell is piacra kerül ezzel további forgalmat generálva.

Ugyanakkor a járműipar helyzete nem teljesen megnyugtató, hiszen számos vállalat szembesült gyártási nehézségekkel az elmúlt hónapokban. Ennek hátterében az iparágat sújtó chiphiány áll, a megnövekedett keresletet ugyanis képtelenek voltak a gyártók kielégíteni.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: