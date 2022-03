Az épülő nagyobb lakóparkoknál is bővülni akar a Spar

Az elmúlt egy-két évben meglódult tömeges lakásépítés miatt a már felépült és az előkészületben lévő nagyobb lakóprojektek környékén van keresnivalója a Spar-nak. Az országos lefedettség azonban még nem tökéletes, a közeljövőben Debrecenben, Kecskeméten és Szegeden is hangsúlyosabb lesz a jelenlét, igaz, különböző üzlettípusokkal – mondta lapunknak Szalay Zsolt ügyvezető igazgató a 2021-es üzleti év értékelésére rendezett sajtótájékoztató után.

A kisebb üzleteket is rendszeresen korszerűsítik. Fotó: Spar

Arra a kérdésünkre, hogy az organikus bővülés mellett például a TESCO egyes egységeinek az átvétellel terjeszkednének-e, azt mondta: minden piaci lehetőséget folyamatosan vizsgálnak, ha valami eladósorba kerül, akkor az érdekes lehet. Viszont egyelőre inkább egyebek mellett a saját áruházak felújítása, a franchise hálózat, valamint a benzinkutakon működő shopok körének a szélesítése van napirenden.

Előbbi 234 egységet számlál és újabbak megjelenése a cél. Utóbbinál az OMV kutak viszik a prímet (85 ilyen shop működik ott), de van 51 Lukoil-ban kialakított is, mindkét hálózatban kimagasló a forgalom, a járvány alatt eleve csak ezekben lehetett vásárolni sok településen, így ott sikerült megerősíteni a cég jelenlétét. Hosszú távú szerződésük van az orosz alapítású, de mára a lengyel PKN Orlenhez tartozó Lukoil-lal, így az esetleges uniós szankciók semmilyen formában nem érintik ezt az üzletet. Az még nyilván kérdés, hogy a lengyelek magyarországi piacra lépése milyen következményekkel jár ezen a téren.

A Spar tavaly 791,8 milliárd forintos bevételt ért el, ez 7,2 százalékkal több mint 2020-ban volt. Heiszler Gabriella ügyvezető igazgató kérdésünkre ezzel összefüggésben azt mondta: főleg a piaci részesedés, másodsorban a hatékonyság növelése útján érték el ezt a kiugró eredményt. Nem akarta még csak megközelítőleg sem elmondani, hogy mekkora az így elért piaci torta, de iparági becslések szerint a cégcsoport a harmadik helyről akár a másodikra is felkúszhatott például a bevételt tekintve.

A Spar és nagyobb külföldi versenytársai várhatóan szembesülni fognak azzal, hogy az elkerülhetetlen kormányzati megszorítások a szektorális adók további emelését hozzák majd, amit ki kell gazdálkodni. Erre utalva mondta azt az ügyvezető asszony, hogy

„minden adót befizetünk, bár nem jön jól az újabb teher”.

Azt is elmondta, hogy a heteken belül életbe lépő élelmiszerhulladék-rendeletet korainak tartották és az Országos Kereskedelmi Szövetséggel közösen egy éves halasztást javasoltak, de ezt nem fogadta el a kormányzat. Közölte továbbá, hogy az ukrajnai menekültek többségét adó nők közül sokat átvennének (főleg Budapesten és a nyugati határszélen hiányzik mintegy 250 fő), de ezt akadályozzák az adminisztratív előírások. „Ha lesznek papírjaik, munkavállalási engedélyük és átesnek az egészségügyi vizsgálatokon, akkor örömmel fogadjuk őket” – tette hozzá.

A hatékonyság elérésenek részleteit firtató kérdésünkre Szalay Zsolt egy példát hozott: mint minden versenytárs, a Spar is alaposan méri az árucikkek forgási sebességét, de ők még azt is, hogy egy munkatárs az üzleten belül mennyit lép és milyen útvonalat jár be a munkája során. Ennek segítségével optimalizálták például a pékség és a pékáru pult elhelyezését.

Tavaly országszerte hat új saját Spar-egység kezdte meg működését, tizennyolc megszépült üzlet pedig újranyitotta kapuit.Tavasszal az év kiemelkedő eseménye volt a hálózat immáron 35. Interspar átadása Kaposváron. A beruházás rekordidő, mintegy tíz hónap alatt készült el 11 milliárd forintból és 100 új munkahelyet teremtett a térségben. A vállalat további három ilyen egység felújítási munkáit is megkezdte, ezeket idén adják át.

Két új City Spar-ral is gyarapodott az üzletlánc 2021-ben: a BudaPart GATE irodaház földszintjén egy 342 millió forintos beruházás eredményeként márciusban megnyílt egység 15 új munkahelyet teremtett, az Allure Residence Budapest Lakóparkban pedig egy húsz új munkahelyet jelentő szupermarketet adtak át májusban. Budapesten és Sopronban is új szupermarket-egységek nyíltak.

Kistermelők és saját márkás termékek a fókuszban Újabb regionális beszállítói központokat hoz létre idén a SPAR. Kézműves termékeket előállító kistermelőknek szeretne piacrajutási lehetőséget adni. Növelni fogja a saját márkás termékek körét, ezek aránya a cégcsoport teljes bevételéből a 2020-as 22-23, ról 2021-ben 30 százalékra emelkedett.

A fővárosban, az Etele Plaza földszintjén szeptembertől egy 660 millió forintos beruházásnak köszönhetően 49 kiskereskedelmi dolgozónak biztosítanak új munkahelyet az ottani áruházban. Hasonló nagyságrendű összegből készült el a budapesti Alagút utcában egy üzlet. A vállalat ezen túlmenően az ország számos pontján végzett felújítási és átépítési munkákat mintegy hétmilliárd forint értékben.