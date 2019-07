Az NBI-es újonc is Mészáros Lőrinc sportmezében fog pompázni

"A Puskás Akadémia FC és a Diósgyőri VTK után újabb NBI-es labdarúgócsapat szavazott bizalmat termékeinknek." - írja Facebook-bejegyzésében a sportmárka. A csapat pedig az egyik újonc, a Zalaegerszegi TE FC, akivel együtt már elmondható, hogy újra a 12 csapatos NBI negyede 2rule-mezben vívja meg a csatáit. Ez az állítás tavaly is igaz volt, ám a Haladás kiesése után két csapatra szűkült az NBI-ben szereplő 2rule-os csapatok száma. A zalaegerszegiek döntésével visszaállt a világ rendje.

Az, hogy a ZTE Mészáros Lőrinc sportmárka mellett döntött, egyáltalán nem lehet meglepetés, ugyanis a felcsúti milliárdos egész közel mozgolódik a csapat körül. Egyrészt, amikor a ZTE feljutott tavasszal az NBI-be, a sajtóban megjelent képek tanúsága szerint maga Mészáros Lőrinc is a csapattal ünnepelt, másrészt a ZTE Football Club Zrt. többségi tulajdonosa a Pharos '95 Kft., mely Végh Gábor és felesége közvetlen tulajdonában áll. A Pharos amellett, hogy meglehetősen aktív a sportpálya- és stadionépítések terén, a felcsúti Pancho Aréna gyepét is ők rakták le, és Végh Gáborék Puskás-szobrot adományoztak a felcsúti fociakadémiának, még felcsúti fióktelepet is fenntartanak, tehát az üzleti életben is nem egyszer kapcsolatba kerültek Mészáros Lőrinccel.

Mint arról nemrég beszámoltunk, a 2rule annak ellenére, hogy tavaly, az első teljes működési éve veszteséggel zárt, egyre több sportág felé nyitnak: a vívóvilágbajnokságra is ők szállították a válogatott sportruházatát, emellett kosárlabda-, kézilabda- és röplabda-csapatokat is öltöztetnek már.