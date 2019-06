Az RTL és a TV2 is megbolygatta a műsorrendjét

A mögöttünk hagyott héten véget ért az RTL Klub immár szokásosan jó nézettséget hozó gasztrovetélkedője, a Konyhafőnök. A főzős műsor fináléját pénteken láthatták a nézők, ekkor eldőlt, hogy kié a Konyhafőnök cím és a 10 millió forint. A két Michelin-csillagos séf közül Sárközi Ákos mentoráltja, Janko Patrik lett a Konyhafőnök - Visszavágó győztese. A döntő komoly nézettséget hozott, hiszen a képernyők előtt ülők közel ötöde (19,1%) ezt nézte. Ebben vélhetőleg a dramaturgiai fordulatok is szerepet játszottak, így például Fördős Zé meglepő frizurával rukkolt elő, de az ott alulmaradó versenyző sem mehetett üres kézzel haza, hiszen Sárközi Ákos munkát ajánlott neki.

Miután az RTL Klub hétköznap esti műsora véget ért, az volt a kérdés, hogy a TV2 vetélkedője, a Bezár a bazár egyeduralkodó lesz, vagy a csatorna új török sorozata elnyeri a nézők tetszését? Az eredmény a jövő héten derül ki, de az már látszik, hogy a TV2 ügyesen sáfárkodott a gameshow-val. Annak új részei ugyanis vélhetőleg kifutottak, de a csatorna nem akart "szabad pályát adni", az RTL-en bemutatkozó Megtörve című szériának. Ezért a múlt héten már keverték a Majka és Tilla fémjelezte műsor adásait, és az új részek mellett ismétléseket is leadtak. Június 3-án, hétfőn például ismétlés ment, és szerdán ilyen műsort vetítettek, kedden viszont a vetélkedő egy új része került képernyőre. Az is változást jelentett, hogy eredetileg pünkösd hétfőn nem lett volna Bezár a bazár, ám végül mégis jelentkezett a műsor.

Erősen zárt a Konyhafőnök (Fotó: RTL Klub) Erősen zárt a Konyhafőnök (Fotó: RTL Klub)

A TV2-nek a vetélkedővel való másik lépése pedig a kezdési időpont módosítása volt. Hétfőn a korábban megszokott 19:10-es kezdéséhez képest fél 8-kor indult az adás, így az RTL-en debütáló Megtörve című sorozat előtt kezdődött, és azon túlnyúlva lett az adásnak vége. Keddtől annyiban más lesz a helyzet, hogy a török sorozat este 19.55-től indul, a Bezár a bazár pedig 19.20-tól kezdődik.

Ami a mögöttünk hagyott hetet illeti, a legnézettebb műsor továbbra is A mi kis falunk volt. Az RTL Klub vidám sorozata mind a kereskedelmi célcsoportban, mind pedig a teljes nézettségben az élen végzett. Érdekesség, hogy ezt követően viszont az időseket felülreprezentáló teljes népességben más műsorokat néztek szívesebben, mint a 18-49-es korosztályban. Előbbiben a dobogóra a Bezár a bazár és a Tények került fel. Ezzel szemben a kereskedelmi célcsoport tagjai a Konyhafőnököt és a Házasodna a gazda nyitóepizódját nézték szívesebben. A gasztroműsor kapcsán egyébként érdekesség, hogy a legtöbb néző a szerdai adást követte, viszont, ha a tévék előtt ülők arányát nézzük, akkor a műsor fináléja szerepelt a legjobban.

Ami a múlt hét sportműsorait illeti, két nagy figyelmet kapó program is volt. Az egyik a szombati EB-selejtező, ahol Azerbajdzsán legjobbjai ellen nyert a magyar labdarúgó válogatott. A mérkőzés közönségaránya mind a két fontos célcsoportban 13 százalék körül alakult, de míg a 18-49 éveseknél ez a toplista 14. helyére volt elég, addig a teljes népességben a 12. helyre került a találkozó. Érdekesség, hogy bár a portugál válogatott a kedveltek közé tartozik itthon, a Nemzetek Ligája győzelmüket mégsem nézték elég sokan ahhoz, hogy a toplistára kerüljön a döntő.

A másik erős nézettséget hozó esemény a Forma-1 hétvégi futama volt, amely ezúttal a tengerentúli helyszín miatt főműsoridőre esett. A futam a kereskedelmi célcsoportban a top 10-be került, míg a teljes népesség esetében éppen kiszorult, hiszen 11. lett.

A 23. heti számokat összefoglalva azt láthattuk, hogy a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal is hét estét vitt az RTL Klub. Ráadásul heti átlagban is tudott javítani a közönségarányán a csatorna, ezúttal ugyanis 15,1 százalékot ért el. A javulás ráadásul a TV2 kárára történt, ők ugyanis az egy héttel korábbiakhoz képest alacsonyabb közönségaránnyal zárták a hetet, 10,3 százalékot értek el a kereskedelmi célcsoportban. A nagy csatornák összevetésében ugyan remekel az RTL, ám a kábelportfólióról ez nem mondható el. Az RTL Magyarországhoz tartozó kábelcsatornák közül a F+ közönségaránya (4,4% SHR) még jónak mondható, de ahogy melegszik az idő, úgy olvadnak el a a Cool számai, legutóbb heti átlagban már csak a képernyők előtt ülők 1,8 százaléka nézte a csatornát. A viszonylag stabilan 2 százalék felett teljesítő Viasat3 (2,2% SHR) így ezúttal megelőzte őket. Mivel a fent említett sportműsorok közül vasárnap volt a Forma-1 és a Nemzetek Ligája döntő is, ezért a köztévé a szokásokkal ellentétben a Duna TV-n adta az autósport közvetítést. Ennek pedig a számaiban is nyoma volt, hiszen vasárnap főműsoridőben a fent említett célcsoportban 8,4 százalékos közönségarányt értek el, ezzel a TV2-t is megelőzték. Ráadásul az erős hétzásár a heti átlagos számaikat is megdobta, így 2,1 százalékos közönségarányt értek el.