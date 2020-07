Bajban a légiipar, tovább kell várni az új szuperrepülőre

Mészáros Lőrincék újabb hatalomátvételt készítettek elő

Azt már eddig is tudtuk, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. irányítását kívánják megszerezni. Azzal az ígérettel, hogy ügyfélkörüket az egyesülő három bank - Takarékbank, MKB és Budapest Bank - mintegy 1,9 milliós klientúrájával jelentősen bővítsék. Aminek jótékony hatása a hosszú évek óta mélyen a kibocsátási árfolyamuk alatt lévő CIG-részvények árfolyamában is megmutatkozhatna. Most a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Opus Global Nyrt. azt is megnevezte, kiket távolítananák el a cég vezető testületeiből, s a saját embereik közül kiket tennének a helyükre.