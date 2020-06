Beindult Mészáros Lőrinc sportmárkája - megtriplázták a béreket is

Bár a felcsúti milliárdos kiváló érzékkel működtet nyereségtermelő cégeket, még neki sem jön össze minden egyből. A cégek életútjára jellemző ugyanis, hogy rendre kell a frissen alapított társaságoknak némi idő, míg a tevékenység nyereségessé nem válik. Ez történt a 2rule márkát gyártó és forgalmazó Magyar Sportmárka Zrt.-vel is. Az első mínuszos év után a második működési év már sokkal szebb számokat hozott. Köszönhető ez annak is, hogy 2019-ben számos új megállapodást kötöttek sportszervezetekkel, valamint az Intersport-áruházak is forgalmazni kezdték a 2rule-termékeket.

A most közzétett beszámoló szerint a 2018-as 168 millió forintos átbevétel után tavaly már több mint félmilliárd forint, 527 millió folyt be a cég kasszájába. A bevételek 11 százaléka, 58 millió forint exporttevékenységből származott. Igaz, ezzel párhuzamosan a kiadások is megugrottak:

anyagjellegű ráfordításként 390 milliót számoltak el a korábbi 198 millió után,

személyi jellegűként pedig 87 milliót a korábbi 34 után.

Az anyagjellegű tételek emelkedése összefüggésben van a forgalom növekedésével is, ezen belül a legnagyobb költség és egyben a legnagyobb emelkedés is az eladott áruk beszerzési értéke soron keletkezett, 283 millió forint.

A személyi kiadások növekedését azonban béremelés indokolja, az átlagos statisztikai létszám ugyanis csökkent, 10 főről 8 főre.

Az átlagos bruttó bér így 737 791 forintra emelkedett tavaly az előző évi 218 791 forint után. Ez 230 százalékos béremelést jelent.

Mindezek a folyamatok elegendőek voltak ahhoz, hogy üzemi szinten már 41,5 milliós nyereséget mutassanak ki. Ezt a pénzügyi műveleteken elért veszteség tovább csökkentette (a kiegészítő melléklet szerint a pénzügyi veszteséget eredményező ráfordítások döntő részben kamatok és a devizás tételek átértékelődéséből adódott.)

Adózott, tiszta nyereségként azonban még így is elkönyvelhettek 21,5 millió forint nyereséget, szemben az első évben kimutatott 130 milliós veszteséggel.