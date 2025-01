Betelt a pohár a magyar Lidlnél: jön az árcsökkentés

A Lidl közlemény utal arra, hogy a magyarok szinte minden nap esznek tojást, legalábbis a KSH élelmiszer-fogyasztásra vonatkozó 2022-es adatai alapján fejenként átlagosan évente 150 tojás fogy. Vidéken azonban még ennél is népszerűbb ez a rendkívül sokoldalúan felhasználható élelmiszer, ugyanis míg a fővárosban átlagosan 113 tojást esznek, addig a kisebb településeken, községekben az országos átlagnál jóval többet, 174 darabot.

A lépés érthető, mert a tojás ára az elmúlt időszakban elszabadult. Ez kiderült egyrészt a Privátbankár Diszkont Árkosár-felméréséből, valamint a hivatalos KSH-adatokból is. A diszkontokban a legolcsóbb S-es méretű tojás darabára egy éve még 40 forint körül volt, az elmúlt hónapokban viszont már 70 forint fölé drágult.

Átlagosan közel 5 százalékkal csökkenti a magyar Lidl a tojás árát. A legnépszerűbb 30-as kiszerelésű tojás ára 6,9 százalékkal, a 10 darabos S-es méretű tojás ára 4,9 százalékkal csökken, de például az extra sárga L-es tojásért is 6,7 százalékkal kell kevesebbet fizetni, Az árcsökkenés a 30-as kiszerelés esetében meghaladja a 160 forintot.

