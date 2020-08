Céges újraindulás a koronavírus árnyékában

Mit szól az országos szűrővizsgálat eredményéhez, amely szerint igen alulfertőzöttek a magyarok?

– Ez valószínűleg annak (is) köszönhető, hogy nagyon korán léptek életbe a korlátozó intézkedések, és az emberek ezeket be is tartották. Az országos szűrővizsgálat döntő része víruskimutatási – úgynevezett PCR vizsgálat – volt. A vírus kimutatásához alapvetően két dolog szükséges: az, hogy a vírus megfelelő mennyiségben és koncentrációban ott legyen a légúti nyálkahártyán, valamint hogy megfelelő területről, szakszerűen történjen a mintavétel. Minderre egy viszonylag szűk időablak áll rendelkezésre az emberek többségénél, a nemzetközi adatok alapján enyhe-középsúlyos esetben átlagosan nyolc–tíz napig lehet kimutatni a vírust. Így véletlenszerűen pont azt a populációt megtalálni, akinél éppen megfelelő mennyiségben jelen van a vírus, nem egyszerű. A mintavételi technika is fontos, még ha a leggyakorlottabb kolléga csinálja is, húsz-harminc százalék az esélye annak, hogy nem pont arról a területről tudja levenni a mintát, ahol jelen van a vírus. A vizsgálatok másik típusa a fertőzés ellen termelődő ellenanyagokat vizsgálja. Az új koronavírus elődje, a SARS-1 fertőzés után képződő ellenanyagok legalább két évig tartó védettséget adtak egy újabb fertőzés ellen. Az első fertőzést követő harmadik évben jelentek meg olyan esetek, amikor ugyanazzal a vírussal betegedtek meg ismét a korábban már fertőzésen átesett páciensek. Azt most még nem tudjuk, hogy a COVID-19 fertőzés ellen termelődő ellenanyagok milyen hosszú ideig nyújtanak védettséget. Többek között ezt is vizsgáljuk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi protokollja alapján.

A klinikán csak április elején indultak a COVID-19-tesztelések. Miért nem előbb? Nem láttak ebben piaci rést?

– Még tavaly elkezdtük kialakítani azt a speciális infektológiai, diagnosztikai és immunológiai profilunkat, amelyeknek a szakmai irányelveit többek között dr. Jankovics István nemzetközileg is elismert virológus főorvossal együtt állítottuk össze. A COVID komplex diagnosztikai rendszerünk kialakítása és bevezetése is ennek a profilnak egy fontos eleme, amelyet – megfeszített munkával – április elején tudtunk indítani. A koronavírus járványügyi veszélyhelyzet sok szempontból gyorsította a folyamatainkat, például a szakorvosi videokonzultációink bevezetése is előbb vált mindennapi rutinná, mint azt korábban gondoltuk. Nyilván jelenleg elsősorban a koronavírusra fókuszálunk, ezzel kapcsolatban folyik most a legtöbb kutatás-fejlesztési programunk, de mindezt a közeli jövőben ki szeretnénk terjeszteni egyéb fertőzések megelőzésére – mint Akkreditált Nemzetközi Oltóközpont –, speciális diagnosztikájára, kezelésére is.

Miben más ez, amibe nem mellesleg a PCR-tesztelés is beletartozik, mint más diagnosztika?

– Első körben egy olyan diagnosztikai rendszert fejlesztettünk ki, amelyet az európai és az amerikai hatóságok által is elfogadott reagensekkel, a hazai páciensadatokhoz validálva vezettünk be többpontos, rendszeres minőségbiztosítási kontrollal. Majd április közepén csatlakoztunk a WHO nemzetközi kezdeményezéséhez, és azóta a szigorú protokolljuk alapján végezzük el a szakmailag indokolt COVID-vizsgálatokat. Nyilván minden szolgáltatásunkat az aktuálisan érvényben lévő hatósági eljárásrend – triázsrendszer – szerint nyújtjuk. A vizsgálataink előtt a nemzetközi protokoll alapján egy specializált állapotfelmérést is elvégzünk a megbízható diagnózis érdekében. Az állapotfelmérés során rögzített adatokat figyelembe vesszük a vizsgálatok kiértékelésénél. Amit a saját rendszerünk bevezetésével pontosan meg tudunk állapítani, az az ellenanyagok termelődésének minőségi és mennyiségi mutatói. Ami azért is fontos, mert azt látjuk, hogy vannak olyan ellenanyagszintek, amik bizonyos betegségekhez vagy gyógyszerekhez köthetők. Így nyilván ezeket a változókat fontos tekintetbe venni a pontos diagnózis megállapításához. Tudomásom szerint más intézmények nem csatlakoztak ehhez a nemzetközi diagnosztikai programhoz.

Hány pácienst szűrtek meg ilyen feltételekkel?

– Eddig ezerhétszáz szűrésen vagyunk túl, amelyeknek a túlnyomó többsége immunológiai diagnosztika volt. Az enyhítések miatt újra növekszik a betegforgalom, ami minden más szakterületünk mellett a COVID-diagnosztikát is érinti.

Az enyhítések a cégeket is érintik: a dolgozók újra birtokba vehetik a munkahelyeket. A munkavédelmi törvény azonban szigorú: ha elmarad vagy nem megfelelő a vállalati kockázatértékelés, súlyos bírságot szabhat ki a cégekre. Ha tesztelem a dolgozóimat, azzal megfelelek a törvényi előírásnak?

– A munkavállalók egyszeri alkalommal történő, víruskimutatásra irányuló vagy immunológiai tesztelése járványügyi szempontból a tesztek pontosságától függetlenül sem nyújt megfelelő védelmet sem a vállalat gazdasági stabilitásának megőrzése, sem pedig a járvány megfékezése szempontjából. A klinika a vállalati partnerei számára kidolgozott egy speciális komplex pandémiás modellt, amelynek keretein belül járványügyi szakmai segítséget szeretnénk nyújtani a munkafolyamataik újraindításához, valamint a megváltozott munkakörülmények kapcsán a munkavédelmi törvény által előírt kockázatértékeléshez. Első lépésben felmérjük a vállalati munkafolyamatokat és a munkavállalói kockázatokat, majd ezek alapján teszünk javaslatot a fertőzésveszély, illetve a munkahelyi járványgócok kialakulási esélyeinek a minimalizálására. A feladat munkáltatóként bennünket is érint: nekem is át kellett gondolni, hogy a saját dolgozóinkkal, munkafolyamatainkkal kapcsolatban milyen kockázatok vannak. A WHO-programhoz történő csatlakozás kapcsán is folyamatosan követjük az idevonatkozó nemzetközi irányelveket, publikációkat, amelyek megteremtik a program alapjait. Nyilván nagyon sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy ehhez a dinamikusan változó helyzethez úgy tudjon egy vállalat alkalmazkodni, hogy ne kerüljön azzal a címlapokra, hogy bizonyos egységét beszüntették egy fertőzött munkavállaló miatt. Miközben fontos az is, hogy minimalizálja a veszteségeit, és minél előbb visszaálljon az üzembiztos, hatékony működése. Ráadásul várhatóan mindezt hosszabb távon szükséges fenntartani, hiszen lehet egy második vagy akár harmadik hullám is, amíg a vakcina meg nem érkezik.

Két éve indult a klinika. Hogyan érintette a viszonylag fiatal intézményt a járvány?

– Egy jelentős beruházást követően 2018 őszén indultunk. Annak ellenére, hogy fokozatosan növekszik a hozzánk forduló, illetve a visszatérő páciensek száma, a jelentős invesztíció és a működési költségek miatt még messze állunk a profitábilis működéstől. Ráadásul éppen a növekedési fázisunk kellős közepén ütött be a krach, és talált telibe minket is a koronavírus-járvány. Az is fontos tény, hogy mi tisztán magánfinanszírozott ellátásokat végzünk, tehát nincs közfinanszírozott szolgáltatásunk, így csak magunkra számíthatunk a bevételek tekintetében. A veszélyhelyzet kihirdetésével alapvetően a rendeléseink jelentős része teljesen leállt, vagy minimális szintre csökkent, különös tekintettel az invazív és/vagy altatással járó beavatkozásokra. A másik terület, ami egyik napról a másikra praktikusan megszűnt, az a prevenciós szűrővizsgálatok széles köre. Mindezek a hatások márciusban közel ötvenszázalékos forgalom- és bevétel-visszaesést jelentettek.

A járvánnyal a nyakukon meg kellett nyomniuk a pánikgombot?

– Igen. Hiszen egyrészt nem lehet látni még pontosan, hogy a világjárvány gazdasági hatásai hogyan befolyásolják majd a továbbiakat, illetve a fizetőképes keresletet. Másrészt a sok kérdőjel és bizonytalansági tényező miatt azt is nagyon nehéz előre jelezni, hogy a jövő héten mi történik, ami rendkívül nehézzé teszi az üzembiztos működést. Szerencsére mi eleve többféle profilra és tevékenységi körre alakítottuk ki a működésünket, ezért egy-egy terület vagy szolgáltatás átmeneti kiesése még önmagában nem jelent pánikhangulatot. De egy ilyen speciális helyzetben, amikor szinte minden leáll, akkor nagy erőfeszítéseket igényel bármilyen bevételt megteremteni. Abban bízom, hogy a speciális diagnosztikai profiljainkkal és programjainkkal előre tudunk menekülni, s így talán esélyünk van arra, hogy átvészeljük a legnehezebb időszakokat. Mindeközben büszke vagyok arra, hogy nem kellett egyetlen kollégánkat sem elküldeni, és nagyon remélem, hogy nem is lesz szükség ilyen kényszerintézkedésre. Annak ellenére, hogy a magas minőségű védőfelszerelések beszerzése és a fokozott, széles spektrumú fertőtlenítés jelentős pluszköltségeket jelent, nem emeltünk árat, és törekszünk is ennek megtartására.

A klinika védjegye az úgynevezett precíziós orvoslás. Ez mit jelent?

– A precíziós orvoslás áttörést jelent, hiszen a klinikai tapasztalatok, evidenciák mellett molekuláris, genetikai és biológiai jelzőanyagok, bioinformatikai megoldások is segítik a pontos diagnózis felállítását és a gyógyítást. Magyarországon magánfinanszírozásban elsőként vezettünk be mesterséges intelligenciával, bioinformatikával támogatott diagnosztikát. Mind az onkológiában, mind más területen nagyon sok előnye van, hogy olyan típusú biológiai jelzőanyagokat, finom diagnosztikai módszereket alkalmazunk, amelyek jól kiegészítik a klasszikus evidenciákon alapuló orvoslást, és így lehetővé teszik, hogy a kivizsgálás, a kezelési stratégia meghatározása sokkal pontosabb legyen. Mindezt kiegészítjük egy komplex szakorvosi véleményezési rendszerrel is, ami egy-egy tünet vagy betegség esetében nem csak egyetlen szakterület véleményét veszi alapul. Hiszen meggyőződésünk, hogy az emberi szervezetben a testi, szellemi és lelki tényezők szoros egységben és kölcsönhatásban működnek, így bármelyik változása hatással van a másik kettőre is. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a komplex szemléletű orvoslást, hogy a gyógyítás során ne csak az adott betegséget vagy kóros elváltozást célozzuk meg, hanem személyre szabottan a beteg ember egészét kezeljük. Mindezek miatt védjegyzett szakmai programunk a Komplex Precíziós Medicina elnevezést kapta.

Hogy látja: ma a magán-egészségügyi szolgáltatók tortájából mekkora szeletet lehet kihasítani új szereplőként?

– Erre nagyon nehéz válaszolni, mert a piacon lévő intézmények jelentős része több éve vagy évtizede működik, ráadásul egy részük közfinanszírozott ellátást is kínál. Így egy új klinikának nem könnyű ebből a tortából kihasítani. Abban hiszek, hogy a speciális, egyedülálló profiljaink megkülönböztetnek bennünket, és így azok a páciensek és vállalatok, amelyeknek ezek fontosak, bennünket választanak közép-, hosszú távon is. Nyilván számít a dekoratív környezet is egy magánklinika kiválasztása kapcsán, de úgy gondolom, hogy a rettegett betegségek megelőzése vagy gyors, komplex, szakszerű diagnosztikája, kezelése talán az egyik legfontosabb szempont a választásnál. Mindezek miatt mi próbáljuk optimálisan ötvözni ezeket, illetve folyamatosan továbbfejleszteni a szolgáltatásainkat. A szűrővizsgálatok kapcsán kialakított egyedi programunk során például először feltérképezzük, hogy az adott páciensnek milyen rizikófaktorai vannak. Majd ezek figyelembevételével adunk személyre szabott javaslatot arra, hogy neki személy szerint mire van szüksége ahhoz, hogy megelőzzük, időben diagnosztizáljuk a kialakuló betegségeket. Így ezek a programjaink alapvetően más szemléletet és sokkal eredményesebb betegségmegelőzést, gyógyítást biztosítanak, mint a napjainkban divatos menedzserszűrések többsége, amelyek egy sablonséma szerinti vizsgálatokat tartalmaznak függetlenül attól, hogy kinek milyen valódi betegségkockázatai vannak. Remélem, hogy egyre több pácienssel sikerül megismertetni ennek az új típusú szemléletnek az előnyeit. Biztató, hogy magas a szolgáltatásainkkal elégedett, visszatérő pácienseink száma.