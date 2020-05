Csökkent az adórés - sokat javult a helyzet Magyarországon

Megjelent a 2020-2024-es időszakra vonatkozó hazai konvergenciaprogram, amely részletesen foglalkozik az adócsalók, -elkerülők elleni küzdelemmel is.

A 2019-es év egyik nagy újdonsága volt az, hogy az adóhatóság az egyéni vállalkozók részére első alkalommal elkészítette a bevallási tervezetet, és a jövedéki adó kapcsán is elérhetővé váltak kiajánlások. A dokumentum szerint az elkövetkező évek célja az, hogy a vállalkozások minél szélesebb köre számára, a legnagyobb adminisztrációs terheket jelentő bevallások (pl. áfa), illetve a munkáltatók különféle bejelentési kötelezettségeinél is lehetővé váljon az előre kitöltött tervezetek adóhatóság általi elkészítése.

Az Európai Unió adóelkerülés elleni irányelve előírja a tagállamok számára, hogy védőintézkedéseket vezessenek be a cégek nemzetközi adóelkerülésének visszaszorítása érdekében. Magyarország ezért még 2018-ban módosította az ellenőrzött külföldi társaság szabályait, 2019. január 1- től pedig bevezette az irányelvben előírt kamatlevonhatósági korlát szabályokat. A szintén az uniós irányelv részét képző, tőkekivonás kezelésére vonatkozó szabályok, és a hibrid eszközök (az eltérő jogi szabályozásokból adódó adóelkerülés megoldására szolgáló rendelkezések) pedig 2020-ban kerültek be a hazai törvényekbe.

A 2019 őszén elfogadott adócsomag értelmében két lépcsőben bővül az online számla adatszolgáltatás: – 2020. július 1-jétől: az adatszolgáltatási kötelezettség értékhatára 0 forintra csökken, és kiterjed valamennyi belföldi áfaalany-vállalkozások közötti számlaforgalomra, míg 2021. január 1-jétől: az adatszolgáltatás teljes körűvé válik, kiterjed a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákra is.

A dokumentum emlékeztet rá, hogy 2014-ben vezették be az online pénztárgépeket, majd 2015-ben ezt az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer követte. 2016-ban elindult a POS-terminálok telepítése, és 2018. július elsejétől kötelezővé vált az online számla adatszolgáltatás, mely további két lépésben kiterjesztésre kerül majd 2020 júliusától és 2021 januárjától.

Az elmúlt évek egyik jelentős eredménye az áfarés csökkenése Magyarországon (azaz csökkent az adócsalások száma és több adót sikerült beszedni) , ezt a CASE szociális és gazdasági intézet által, az Európai Bizottság megrendelésére készített, legújabb tanulmánya is megerősíti. Az adatok szerint míg 2013-ban 21 százalékos volt a kötelezettségi mutató, ez 2017-re 13,9 százalékra, míg 2018-ra az előzetes becslések szerint 9 százalék körülre csökkent.

