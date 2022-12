Dacára a veszteségnek, jókora osztalékot vett ki Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata a közös cégükből

Már szinte hagyománynak is nevezhető, hogy jókora késéssel teszi közzé éves beszámolóját Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata közös cége, a Nakama & Partners Kft., hiszen ezúttal is fél évvel a május végi határidő után nyújtották be az előző üzleti évről szóló dokumentumokat. Ezek tanúsága szerint a cég tavaly nem muzsikált valami szépen.

Rögtön az eredménybeszámoló első sora is csalódást okozhatott a tulajdonosoknak, hiszen az előző évi 375,2 millió forintos bevétel után tavaly "csak" 333 milliót sikerült elkönyvelniük. A csökkenés okára azonban a meglehetősen szűkszavú kiegészítő melléklet nem világít rá. A bevételek csökkenésével párhuzamosan a kiadások is alacsonyabb szinten alakultak, hiszen

anyagjellegűként 280,1 millió forint után 268,1 milliót számoltak el,

személyi jellegűként pedig a korábbi 62,4 millió után tavaly 53,5 milliót költöttek ilyen jogcímen.

Megbicsaklott a reklámügynökség. Fotó: MTI/ Balogh Zoltán Megbicsaklott a reklámügynökség. Fotó: MTI/ Balogh Zoltán

Utóbbival kapcsolatban azért sejthető az ok: az átlagos dolgozói létszám ugyanis 7 főről 4 főre apadt 2021-ben. Részletek hiányában az átlagos havi bruttó bért is csak becsülni tudjuk. Az ismert, hogy a személyi jellegű ráfordítások 80 százaléka körül alakul a bérköltség egy cégnél, vagyis ebből kiindulva

tavaly a Nakamánál az átlagos havi bruttó bér 892 ezer forint lehetett az előző évi 594 ezer forint után, ami 50 (!) százalékos bérszínvonal-emelkedést feltételez.

Mindenesetre hiába csökkentek a kiadások a megcsappanó bevételekkel párhuzamosan, az egyensúly felborult és a már üzemi szinten is veszteséges a cég. A korábbi közel 6 milliós üzemi szintű nyereség 5,2 milliós mínuszba fordult át.

És bár a pénzügyi műveleteken több mint 5 milliós nyereséget értek el, az adózás előtti eredményhez képest brutális mértékű adófizetési kötelezettségük keletkezett.

A 106 ezer forintos adózás előtti eredményre ugyanis 17,3 millió forintos adófizetési kötelezettség keletkezett. Ám a fizetendő adó levezetése sem része a kiegészítő mellékletnek, így nem derül ki, minek köszönhető ez a kiugróan magas adófizetési kötelezettség.

Végeredményben így 17,2 millió forintos veszteséget könyveltek el Rogán-Gaál Cecíliáék, ami a cég történetében rendkívüli és példátlan, mint az a fenti grafikonon is jól látható. Ez azonban nem volt akadálya az osztalékfizetésnek, hiszen az előző évek gazdálkodásának köszönhetően több mint 300 millió forint pihen a cég eredménytartalékában, ami lehetőséget biztosít erre. A taggyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint a veszteséges év ellenére 120 millió forintos osztalékfizetésről döntöttek. Ezzel együtt a cég fennállása óta összesen már majdnem félmilliárd (egészen pontosan 498,3 millió) forintot vettek ki a cégből osztalék formájában.