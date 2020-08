Debrecenben nyitott regionális központot a 4iG

Észak-Magyarországon is terjeszkedik a Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő 4iG: Debrecenben nyitott regionális irodát az informatikai vállalkozás.

A több mint 650 főt foglalkoztató és rengeteg nagy megbízást elnyerő informatikai vállalat legújabb debreceni irodája mellett Szegeden és Székesfehérváron is működtet kereskedelmi és üzletfejlesztési funkciókat együttesen szolgáló központot.

Azt is hozzáfűzték, hogy emellett az iroda létesítése az informatikai vállalat növekedési terveit is szolgálja: új ügyfelek és a magasan képzett munkaerő megszólítása mellett a társaság fontosnak tartja, hogy az informatikai képzésben, illetve K+F tevékenyégben élenjáró és a térségben működő egyetemekkel, illetve oktatási intézményekkel szorosabb kapcsolatot alakítson ki.

