Depresszió, inszomnia, mentális problémák – a vállalkozók megszenvedik a stresszt

David Baird még 2014-ben indította el Selocial névre hallgató vállalkozását, az online közösség a hozzá hasonló művészek és kreatív emberek támogatására jött létre és rövid időn belül több ezres tagot számlált.

Tönkrement házasság, alvás az autóban

Eredetileg azzal a szándékkal vágott bele az üzletbe, hogy valami üzletileg és társadalmilag is hasznos projektet indítson be, azzal az árral azonban nem számolt, melyet mentális állapotának teljes leromlása jelentett – olvasható a Financial Timesösszeállításában.

Az állandó stressz miatt alvásképtelenség lépett fel nála, a házassága tönkrement és miután elköltözött otthonról, arra kényszerült, hogy – néhány hónapig – a kocsijában töltse az éjszakákat. Mire orvoshoz fordult, már krónikus depressziót diagnosztizáltak nála.

Úgy véli, hogy a vállalkozók között nem ildomos bevallani, hogy valaki lelki problémákkal küzd, ugyanis a többség ezt egyfajta gyengeségként értelmezi; az elvárás feléjük az, hogy magukról és munkájukról mindig pozitívan nyilatkozzanak.

A nárcizmus, mint a vállalkozóvá válás előfeltétele

A Kaliforniai Egyetem és a Stanfordi Egyetem 242 vállalkozó bevonásával folytatott a témában kutatást, a bevont alanyok közel ötven százaléka küzdött valamilyen mentális problémával, illetve pszichés nehézséggel, míg a kontrollcsoportnak kiválasztott személyeknek mindössze 32 százaléka számolt be hasonlóról.

Michael Freeman, a San-Francisco-i Kaliforniai Egyetem vezető pszichiátere, aki a több éves megfigyelést vezette, azt állítja, hogy bizonyos személyiségjegyek, mint például a nárcizmus kifejezetten szükségesek ahhoz, gyakorlatilag egyfajta előfeltételei annak, hogy valaki üzleti vállalkozásba kezdjen.

Önmagukban ezek az enyhe személyiségzavarok nem okoznak problémát, azonban az erős munkahelyi nyomás, valamint a vállalkozások beindításával és működtetésével szükségszerűen együtt járó fokozott stressz és alváshiány felerősítheti a meglévő tüneteket és elviselhetetlen szorongást, a mentális állapot súlyos leromlását idézheti elő.

A legnagyobb probléma, hogy elmaradt a szembenézés

Az amerikai Gritti Alapítvány a világon elsőként jött létre azzal a céllal, hogy mind a cégvezetők, vállalkozók, mind pedig a cég alkalmazottai olyan munkahelyi körülmények között dolgozzanak, mely a lehetőségek figyelembevételével nem károsítja mentális egészségüket.

Marcel Muenstert orvos, az alapítvány megálmodója és vezetője a legnagyobb problémának a szembenézés hiányát tartja, vagyis azt, hogy az érintett vállalkozók tagadják még a probléma létezését is, azt egyértelműen a gyengeség jelének tartva.

Az alapítvány maximum annyit tehet, és ezt meg is teszi, hogy tudatosítja a helyzet súlyosságát és bár teljesen megszüntetni nem tudja a stressz okozta pszichés betegségeket az érintettek körében, ám a hozzájuk forduló vállalkozókat ellenállóbakká teheti. Mario Alonso Puig, a madridi egyetemi klinika professzora szerint manapság nem csak a vállalkozók, de az egyetemi hallgatók is olyan mérvű stressznek vannak kitéve, mely már komolyan befolyásolhatja mentális állapotukat.

Szerinte a probléma mögött részben a kóros teljesítménykényszer áll, és érdemes lenne az érintetteknek olyan célokat is kitűzniük, melyek a saját személyes életükkel, családjukkal, barátaikkal kapcsolatosak.

Tehát nagyobb gondot kellene fordítani az érdekmentes emberi kapcsolatokra, melyek mérsékelik a stresszt.

Puig doktor a rossz táplálkozást, a mozgáshiányt és a kevés pihenést is okolja a kialakult helyzetért. Szerinte az állandó stressz kihat kognitív teljesítményünkre és a rossz döntések melegágya lehet.

A sebezhetőséget nem az üzleti főiskolán tanítják

Emilian Popa még szülőhelyén, Romániában indította el első vállalkozását, zoknikkal kereskedett a bolgár határon. Ekkor még mindössze tíz éves volt, de hamarosan már a dél-afrikai piacon indított internetes céget, miközben MBA diplomát szerzett a Columbia Business Schoolon.

Az indulás és cége működtetése közben Popa megtapasztalta az alapítással és a folyamatos bővülési kényszerrel együtt járó állandó stresszt és feszültséget, de úgy érzi, ő azok közé a szerencsés üzletemberek közé tartozik, akiket elkerült a depresszió, az örökös aggodalmaskodás és az egyéb mentális természetű nehézségek.

Ezen persze ő komolyan dolgozott is, próbált egészségesen étkezni, gondot fordított a testmozgásra, de tudatosan törekedett arra is, hogy elkülönítse az üzletembert a magánembertől, és így élje az életét.

Most pedig mentorként, amikor segítséget nyújt mások vállalkozásainak beindításában, külön figyelmet fordít arra, hogy a kezdő üzletembereknél jelentkező pszichés problémákra mindig nyitott legyen.

Paul Hokemeyer a Beverly Hills egyik klinikáján foglalkozik pszichoterápiával, páciensei között pedig hírességek és a hatalomhoz vagy éppen a sikerhez nagyon közel került emberek vannak. Ez egy nagyon nehéz társaság, hiszen olyan jellemvonások jellemzik őket, mint az elszigeteltség, a gyanakvás, valamint az az igény, hogy környezetüket maximálisan kontroll alatt tartsák és irányítsák.

Mint fogalmaz, a sebezhetőséget nem az üzleti főiskolán tanítják, ott elsősorban azt verik a hallgatók fejébe, hogyan is lehetnek az egész világegyetem irányítói.

Paul Hokemeyer szerint azonban mostanra valamelyest megváltozott ez a fajta hozzáállás. Ma már sok vállalkozó is felvállalja a kudarcot, kész az új tapasztalatot beépíteni személyiségébe és képes továbblépni.