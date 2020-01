Egy hullámhosszra kerülhetünk Mészáros Lőrinccel

Két rádiós vállalkozás is Mészáros Lőrinc hatósugarába került - írja a Media1 szakportál. Ezek szerint a mindenhez értő nagyvállalkozó érdekeltsége felügyeli mostantól a Rádió 1 és a Best FM műsorait.

A cikk szerint szerint Schmidt Zoltán mányi lakos, Mészáros Lőrinc felcsúti dollármilliárdos egyik bizalmi embere lett a tulajdonosa annak a Radio Holding Kft.-nek, mely az egykoron Andy Vajna filmügyi biztos érdekeltségében lévő Radio 1-et működtető Radió Plus Kft-t megszerezte az AV Investmenttől, az elhunyt filmmogul és kormánybiztos vagyonkezelő cégétől. Schmidt Zoltán üzleti szálon kapcsolódik Mészároshoz.

A Best FM-et működtető Best Radio, illetve más Best FM hálózati tag tulajdonosa pedig Halmi Tamás lett, aki egyebek mellett az Opus Global Nyrt.-ben - de más Mészáros-érdekeltségben is - tisztséget visel.

Kérdés, hogy az új szerzemények is bemennek-e a jobboldali médiafelületeket egybe gyűjtő KESMA alá.