Egy sor népszerű lap szorult ki Orbán Viktor gazdasági védőpajzsa alól

Az Operatív Törzs bővítette a gazdaságmentő csomag intézkedéseit, és nyárig a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adómentességet adott a médiacégeknek, hogy enyhítse a járványhelyzet miatt kieső reklámbevételek kínját. Ez azonban nem vonatkozik a csak online besorolású médiakiadókra. Azok az internetes újságok biztonságban vannak, melyek kiadói print lábon is állnak - mindegy, hogy kormánypárti vagy kormánykritikus a termékük. Van még egy csavar: a csak onlineosok sem fognak mind szívni, még ha a tevékenységük ugyanaz is, mint a végül pórul jártaké.

"A turizmushoz hasonlóan a hazai médiaszolgáltatók is mentességet kapnak a járulékfizetés alól a kieső reklámbevételek miatt"

- jelentette be Orbán Viktor hétfőn, az Operatív Törzs rendkívüli sajtótájékoztatóján a koronavírus-helyzet miatt összeállított gazdaságmentő csomag új intézkedései között. Éjjel aztán megjelent maga a kormányrendelet is, mely a többi mellett ennek az intézkedésnek a részleteit is kibontotta, miszerint

a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét elengedik, a munkavállalóknak pedig csak a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük (legfeljebb 7710 forintot) március, április, május és június hónap után.

Ez a kedvezmény a médiakiadók közül azokra vonatkozik, melyek fő tevékenységi köre bejelentés alapján

a film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

a napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

a folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),

és a műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Tehát a papír alapú újságok, a tévés és rádiós kiadóknak könnyebb lesz. Nincs viszont ott a kedvezményezettek körében a TEÁOR 6312 kódszám, mely a "világháló-portál szolgáltatást" takarja. Ebbe a szakágazatba tartozik a hivatalos meghatározás szerint "a világhálón megjelenő kereső oldalak működtetése, amely könnyen kereshető formában létrehozza, karbantartja az internetcímeket és a tartalmat kezelő kiterjedt adatbázisokat", valamint

"az olyan egyéb internetes portálként működő weboldal szolgáltatás, amely - mint például egy médiaoldal - a tartalmat időszakonként frissíti."

Vagyis ez alapján az online újságokat kiadó cégekre nem vonatkozik a járulékfizetési kötelezettség elengedése, sem a dolgozóikra a négy hónapos TB-járulék-fizetési kedvezmény.

Csakhogy számos olyan népszerű híroldal működik az országban, mely besorolása szerint napilapkiadó, még ha klasszikus, print napilap-kiadással nem is foglalkozik.

Zavar a TEÁOR-ban Felmerülhet a kérdés, hogy miért vannak eltérő TEÁOR-szám alá besorolva olyan szájtok, melyek főtevékenysége első ránézésre azonos. Napilapkiadó, és így most kedvezményezett például az index.hu kiadója, ám világháló-szolgáltató, és így most a kedvezménytől eleső a 444.hu-é. A kérdés megválaszolásához a TEÁOR-információs oldalhoz fordulhatunk, mely definíciója szerint az Index.hu Zrt. azért lehet napilapkiadó, bár a szó szerinti napilap-kiadáshoz nincs köze, mert "ebbe a szakágazatba tartozik az olyan lapok, hirdetési újságok kiadása, amelyek legalább négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is." A hírügynökségi tevékenység viszont nem tartozik ide, szól a megszorítás. Míg másik példánk, a 444.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt. azért világháló-portál szolgáltató - és ezt cikkünk elején mér idéztük, de ismételjük meg -, mert "ebbe a szakágazatba tartozik az olyan egyéb internetes portálként működő weboldal szolgáltatás, amely - mint például egy médiaoldal - a tartalmat időszakonként frissíti." Nem tartozik viszont ide a könyv, napilap, folyóirat stb. kiadása interneten. Tehát a helyzet az, hogy az egyik oldalon egy internetes napilap áll, a másikon egy egyéb intertnetes portálként működő médiaoldal. Az egyik legalább heti négyszer frissül, a másik meg időszakonként. Definíció szerint. És a napilapkiadás a kiadói tevékenység főcsoportba tartozik, a világháló-portál szolgáltatás pedig az információs szolgáltatás főcsoportba. Megint csak definíció szerint. És jelen helyzetben teljesen mindegy, hogy a gyakorlatban ugyanaz a kategória kettő, a betű szerinti szabályok értelmében döntő különbség van köztük.

A médiában egyébként általánosan elterjedt a KATA es az ekho alkalmazása, értelemszerűen ilyen felállásnál nem jár a kedvezmény. De azért vannak olyan lapok, kiadók is, ahol rendes bért adnak a dolgozóknak.

Most csinálják ki a kormánykritikus médiát?

Könnyű odalátni a politikai motivációt egy olyan intézkedés mögé, mely a print valamint a tévés és rádiós médiának a krízishelyzetben kedvezményt ad, az online egy részét viszont otthagyja az út szélén. A keményen kormánykritikus lapok ugyanis többségében kizárólag online kiadványok, a kormánybarát termékeknek azonban javarészt van print lába is - itt gondoljunk a temérdek megyei napilapra is. (Mozgóképes-hangos területen első látásra sem ilyen egyszerű a kép, ott az MTVA tévécsatornái és rádiói mellett pl. a kritikus RTL Klub is megkapja a kedvezményt.)

Szigorúan csak az intézkedést vizsgálva mégsem lehet kijelenteni, hogy a miniszterelnököt bosszantó kiadványok kivéreztetésének első lépését láthatjuk. Ugyanis számos kritikus lap kiadója más termékek vagy tevékenységek miatt olyan TEÁOR-kódszámú, mely most szintén könnyítést kapott, és vannak olyan lapok is, melyek hiába dörgölőznek a kormányhoz, kódszámuk alapján ugyanúgy nem férnek be a védőpajzs alá. És akkor ott van még a fent említett, érdekes kódszámhelyzet is.

Alább a teljesség igénye nélkül összeszedtük a legfontosabb/legnépszerűbb hazai online médiakiadványok listáját, és külön bontottuk őket aszerint, hogy melyik élvez védettséget. Jól látszik, hogy kormánykritikus/kormánybarát szempontból a mezőny a védett és a védtelen csoportban is abszolút vegyes.

Védett sajtótermékek, kiadók, kódszámok, főtevékenységek:

index.hu, Index.hu Zrt. - TEÁOR 5813, napilapkiadás

origo.hu, New Wave Media Group Kft. - TEÁOR 5813, napilapkiadás

hvg.hu, HVG Kiadó Zrt. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

nepszava.hu, XXI. század Média Kft. - TEÁOR 5813, napilapkiadás

24.hu, valamint Nők lapja, Színes RTV, stb., Central Médiacsoport - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

napi.hu, www.napi.hu Online Kft. - TEÁOR 5813, napilapkiadás

pestisracok.hu, Insider Media Lapkiadó Kft. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

azonnali.hu, Azonnali Média Kft. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

mandiner.hu, Mandiner Press Kft. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

168 óra, Telegráf Kiadó Kft. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Élet és Irodalom, IRODALOM Lap és Könyvkiadó Kulturális Szolgáltató Kft. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

fidelio.hu, Programmagazin Kiadó Kft. - TEÁOR 5814, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

És védett az ország messze legnagyobb médiakiadója, a kormányközeli Mediaworks Hungary Zrt. is, melyhez tartozik többek között a Magyar Nemzet, a Nemzeti Sport, a Figyelő, a Világgazdaság, a Bors, a Lokál, a Ripost, a 888.hu, rengeteg megyei lap, és egy csomó kulturális, gasztronómiai, valamint életmód-magazin is. Mert a Mediaworks kódszáma TEÁOR 5813, főtevékenysége a napilapkiadás.

Védtelen sajtótermékek, kiadók, kódszámok, főtevékenységek:

444.hu, Magyar Jeti Zrt. - TEÁOR 6312, világháló-portál szolgáltatás

portfolio.hu, Net Média Zrt. - TEÁOR 6312, világháló-portál szolgáltatás

Direkt36, Direkt36 Nonprofit Kft. - TEÁOR 6312, világháló-portál szolgáltatás

wmn.hu, WMN Média Kft. - TEÁOR 6312, világháló-portál szolgáltatás

atlatszo.hu, atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. - TEÁOR 9499, máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Demokrata, Artamondo kft. - TEÁOR 4762, újság-, papíráru-kiskereskedelem

Mi sem vagyunk kint a vízből az új intézkedéssel. Mind az mfor.hu-t kiadó Menedzsment Fórum Kft., mind testvérlapjainkat, a privatbankar.hu-t, valamint a piacesprofit.hu-t és a nyomtatott Piac & Profit magazint kiadó Privátbankár.hu Kft. világháló-portál szolgáltatás besorolású, így a hétfőn bejelentett könnyítés ránk se vonatkozik.

Azonban a védett csoportba tartozó médiakiadók sem lélegezhetnek még fel. A kormányrendelet szerint ugyanis a főtevékenység-kódszám mellett az is a vészhelyzeti mentesség feltétele, hogy adott kiadónak az elmúlt hat hónapban a megjelölt főtevékenységéből származzon a legtöbb bevétele, de minimum 30 százaléka. Tehát lehet olyan kiadó, melynek kódszám alapján járna a könnyítés, de a bevételek forrásainak arányán mégis el fog bukni.

Most lehet igazi létkérdés az állami hirdetés

Miután megállapítottuk, hogy szó sincs itt a renitens lapok kivéreztetéséről, lépjünk egyet hátra a rendkívüli intézkedéstől, vessünk egy pillantást a nagyobb képre, és ébredjünk rá, hogy de, igenis simán lehetne ez a rendelet a kivéreztetés első lépése. A független szájtok ugyanis eddig is csak piaci alapú netes hirdetésekből tudtak pénzt csinálni, ezek azonban a vírus berobbanásával egyidőben csaknem teljesen elapadtak, illetve már évek óta a Facebook és a Google viszi el a netes reklámköltések többségét és náluk költenek egyre többet a hirdetők is - azaz a netes hirdetési növekedés nagy része a két nagy multinál csapódik le, nem a kiadóknál. Ehhez jön még az online média jellegzetessége, hogy a kisebb kiadók sales house-okon keresztül jutnak a hirdetési bevételeikhez, amiért jellemzően 40-60 százalékos jutalékot számolnak fel. Vagyis a hirdetési bevételek döntő többsége amúgy sem a kiadókat, az online újságokat gyarapítja.

Ezzel szemben a kormánybarát sajtóban eddig is komoly bevételi forrást jelentettek az állami hirdetések, melyek jövője sejthetően továbbra is biztosított. Az idei költségvetésben ugyanis 24 milliárd forint van előirányozva kormányzati kommunikációra és konzultációra a Rogán Antal-vezette Miniszterelnöki Kabinetirodánál. A G7 februári cikke szerint viszont a kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) egy 50 milliárd forintos keretmegállapodást írt alá kormányzati kommunikációra, úgy, hogy a szerződés kétszer megújítható, azaz a tényleges keret nettó 150 milliárd forint.

De tegyük hozzá, hogy a költségvetési előirányzat is könnyen megváltozhat, hiszen a koronavírus-helyzet miatt szükséges lesz újraírni nemcsak a jövő évi, de az idei költségvetést is, amint azt Orbán Viktor és Varga Mihály pénzügyminiszter is kijelentette, amint környékünkön is eldurvult a járványhelyzet.

A média egy részének biztosított kedvezménnyel egyébként meglepő visszafogottsággal foglalkoznak a nagy internetes lapok, a tényközlésre szorítkozva, de azt már nem említve, hogy az intézkedés szelektíven érinti a magyar sajtótermékeket.